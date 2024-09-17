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Жителя Крыма будут судить за жестокое убийство родной сестры - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Жителя Крыма будут судить за жестокое убийство родной сестры
Жителя Крыма будут судить за жестокое убийство родной сестры - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Жителя Крыма будут судить за жестокое убийство родной сестры
Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Ленинского района. Как... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T10:47
2024-09-17T10:47
прокуратура республики крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
закон и право
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правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Ленинского района. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мужчина обвиняется в убийстве собственной сестры с особо жестокостью.Как сообщалось ранее, конфликты между братом и сестрой длились на протяжении долгого времени. На момент гибели женщине было 42 года. В момент трагедии в соседних комнатах находились их родители, которые не пострадали. Несовершеннолетняя дочка погибшей была в школе. Злоумышленника оперативно задержали, от него была получена явка с повинной."По ходатайству следователя судом он был заключен под стражу, где содержится по настоящее время. В рамках следствия установлены все обстоятельства трагедии, проведены необходимые следственные действия и экспертизы. Расследование завершено. Ему вменяется убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом", - уточнили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственницВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу СивашаВ Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, закон и право, новости крыма, правосудие, крым
Жителя Крыма будут судить за жестокое убийство родной сестры

В Крыму пьяный рецидивист ответит за жестокое убийство родной сестры

10:47 17.09.2024
 
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Задержанный. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Ленинского района. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мужчина обвиняется в убийстве собственной сестры с особо жестокостью.
"Как полагает следствие, 15 февраля текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей сестрой. Зная, что в доме находятся еще несколько человек, а огонь может распространиться на иные строения, облил сестру бензином и поджег. От полученных ожогов женщина скончалась", - напомнили в прокуратуре обстоятельства происшествия.
Как сообщалось ранее, конфликты между братом и сестрой длились на протяжении долгого времени. На момент гибели женщине было 42 года. В момент трагедии в соседних комнатах находились их родители, которые не пострадали. Несовершеннолетняя дочка погибшей была в школе. Злоумышленника оперативно задержали, от него была получена явка с повинной.
"По ходатайству следователя судом он был заключен под стражу, где содержится по настоящее время. В рамках следствия установлены все обстоятельства трагедии, проведены необходимые следственные действия и экспертизы. Расследование завершено. Ему вменяется убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом", - уточнили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.
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