Жителя Крыма будут судить за жестокое убийство родной сестры
В Крыму пьяный рецидивист ответит за жестокое убийство родной сестры
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Ленинского района. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мужчина обвиняется в убийстве собственной сестры с особо жестокостью.
"Как полагает следствие, 15 февраля текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей сестрой. Зная, что в доме находятся еще несколько человек, а огонь может распространиться на иные строения, облил сестру бензином и поджег. От полученных ожогов женщина скончалась", - напомнили в прокуратуре обстоятельства происшествия.
Как сообщалось ранее, конфликты между братом и сестрой длились на протяжении долгого времени. На момент гибели женщине было 42 года. В момент трагедии в соседних комнатах находились их родители, которые не пострадали. Несовершеннолетняя дочка погибшей была в школе. Злоумышленника оперативно задержали, от него была получена явка с повинной.
"По ходатайству следователя судом он был заключен под стражу, где содержится по настоящее время. В рамках следствия установлены все обстоятельства трагедии, проведены необходимые следственные действия и экспертизы. Расследование завершено. Ему вменяется убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом", - уточнили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.
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