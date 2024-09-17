https://crimea.ria.ru/20240917/zhitelya-kryma-budut-sudit-za-zhestokoe-ubiystvo-rodnoy-sestry-1140394644.html

Жителя Крыма будут судить за жестокое убийство родной сестры

Жителя Крыма будут судить за жестокое убийство родной сестры - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Жителя Крыма будут судить за жестокое убийство родной сестры

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Ленинского района. Как... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T10:47

2024-09-17T10:47

2024-09-17T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Ленинского района. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мужчина обвиняется в убийстве собственной сестры с особо жестокостью.Как сообщалось ранее, конфликты между братом и сестрой длились на протяжении долгого времени. На момент гибели женщине было 42 года. В момент трагедии в соседних комнатах находились их родители, которые не пострадали. Несовершеннолетняя дочка погибшей была в школе. Злоумышленника оперативно задержали, от него была получена явка с повинной."По ходатайству следователя судом он был заключен под стражу, где содержится по настоящее время. В рамках следствия установлены все обстоятельства трагедии, проведены необходимые следственные действия и экспертизы. Расследование завершено. Ему вменяется убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом", - уточнили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственницВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу СивашаВ Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, закон и право, новости крыма, правосудие, крым