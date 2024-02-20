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Пьяный житель крымского поселка сжег сестру – подробности от СК - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Пьяный житель крымского поселка сжег сестру – подробности от СК
Пьяный житель крымского поселка сжег сестру – подробности от СК - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Пьяный житель крымского поселка сжег сестру – подробности от СК
38-летний неоднократно судимый житель крымского поселка Ленино облил бензином и поджег собственную сестру на почве длительных конфликтов. Как сообщает... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T16:34
2024-02-20T16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. 38-летний неоднократно судимый житель крымского поселка Ленино облил бензином и поджег собственную сестру на почве длительных конфликтов. Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Крыму и Севастополю, у погибшей осталась несовершеннолетняя дочь.В Ленинском районе Крыма мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином свою сестру и поджег, сообщала ранее прокуратура Крыма. Происшествие произошло 15 февраля. По данным Следкома, погибшей было 42 года. С братом они конфликтовали на протяжении длительного времени. На момент трагедии в соседних комнатах находились их родители, которые не пострадали. Несовершеннолетняя дочка погибшей в момент убийства находилась в школе.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц Крымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаУбил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу
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Пьяный житель крымского поселка сжег сестру – подробности от СК

За убийство сестры путем поджога житель Ленинского района Крыма пойдет под суд – СК

16:34 20.02.2024 (обновлено: 16:42 20.02.2024)
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяЖитель поселка Ленино заключен под стражу по подозрению в жестоком убийстве сестры
Житель поселка Ленино заключен под стражу по подозрению в жестоком убийстве сестры
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. 38-летний неоднократно судимый житель крымского поселка Ленино облил бензином и поджег собственную сестру на почве длительных конфликтов. Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Крыму и Севастополю, у погибшей осталась несовершеннолетняя дочь.
В Ленинском районе Крыма мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином свою сестру и поджег, сообщала ранее прокуратура Крыма. Происшествие произошло 15 февраля.
По данным Следкома, погибшей было 42 года. С братом они конфликтовали на протяжении длительного времени. На момент трагедии в соседних комнатах находились их родители, которые не пострадали. Несовершеннолетняя дочка погибшей в момент убийства находилась в школе.

"Злоумышленник был оперативно задержан. В ходе грамотно выстроенного следователем допроса от мужчины получена явка с повинной. Свои показания он подтвердил и в ходе следственного эксперимента на месте преступления. По ходатайству следователя судом он заключен под стражу. Продолжается работа по сбору и закреплению доказательственной базы", – уточняется в сообщении ведомства.

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