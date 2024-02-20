https://crimea.ria.ru/20240220/pyanyy-zhitel-krymskogo-poselka-szheg-sestru---podrobnosti-ot-sk-1135098680.html

Пьяный житель крымского поселка сжег сестру – подробности от СК

Пьяный житель крымского поселка сжег сестру – подробности от СК - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Пьяный житель крымского поселка сжег сестру – подробности от СК

38-летний неоднократно судимый житель крымского поселка Ленино облил бензином и поджег собственную сестру на почве длительных конфликтов. Как сообщает... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T16:34

2024-02-20T16:34

2024-02-20T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. 38-летний неоднократно судимый житель крымского поселка Ленино облил бензином и поджег собственную сестру на почве длительных конфликтов. Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Крыму и Севастополю, у погибшей осталась несовершеннолетняя дочь.В Ленинском районе Крыма мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином свою сестру и поджег, сообщала ранее прокуратура Крыма. Происшествие произошло 15 февраля. По данным Следкома, погибшей было 42 года. С братом они конфликтовали на протяжении длительного времени. На момент трагедии в соседних комнатах находились их родители, которые не пострадали. Несовершеннолетняя дочка погибшей в момент убийства находилась в школе.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц Крымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаУбил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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