https://crimea.ria.ru/20240131/ubil-vozlyublennuyu-i-pyat-let-skryvalsya-krymchanin-zaklyuchen-pod-strazhu-1134585791.html
Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу
Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу
Житель Феодосии заключен под стражу по обвинению в убийстве своей сожительницы, которое он совершил пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T14:33
2024-01-31T14:33
2024-01-31T14:41
крым
крымский следком
происшествия
убийство
феодосия
судак
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134586032_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_820506290b6b150bab0a26066a5b3ce7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Житель Феодосии заключен под стражу по обвинению в убийстве своей сожительницы, которое он совершил пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.Установлено, что нетрезвый мужчина поссорился со своей 65-летней сожительницей, и в ночь на 29 декабря 2018 года проник в ее дом в селе Солнечное, похитил деньги и ударил женщину кухонным ножом, а после скрылся с места преступления.На допросе мужчина признал свою вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. На данный момент ведутся необходимые экспертизы и устанавливаются все обстоятельства убийства.
крым
феодосия
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134586032_138:0:1095:718_1920x0_80_0_0_77bc9ca051c4dc39e691dc2b39a85be7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский следком, происшествия, убийство, феодосия, судак, новости крыма
Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу
Житель Феодосии задержан за убийство сожительницы пятилетней давности - Следком
14:33 31.01.2024 (обновлено: 14:41 31.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Житель Феодосии заключен под стражу по обвинению в убийстве своей сожительницы, которое он совершил пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.
Установлено, что нетрезвый мужчина поссорился со своей 65-летней сожительницей, и в ночь на 29 декабря 2018 года проник в ее дом в селе Солнечное, похитил деньги и ударил женщину кухонным ножом, а после скрылся с места преступления.
"Все эти годы обвиняемый скрывался на территории Судакского городского округа, нелегально подрабатывая, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Однако в ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет его местонахождение было установлено, он был задержан в Судаке сотрудниками патрульно-постовой службы", - сказано в сообщении.
На допросе мужчина признал свою вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. На данный момент ведутся необходимые экспертизы и устанавливаются все обстоятельства убийства.