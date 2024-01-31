https://crimea.ria.ru/20240131/ubil-vozlyublennuyu-i-pyat-let-skryvalsya-krymchanin-zaklyuchen-pod-strazhu-1134585791.html

Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу

Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу

Житель Феодосии заключен под стражу по обвинению в убийстве своей сожительницы, которое он совершил пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T14:33

2024-01-31T14:33

2024-01-31T14:41

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крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Житель Феодосии заключен под стражу по обвинению в убийстве своей сожительницы, которое он совершил пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.Установлено, что нетрезвый мужчина поссорился со своей 65-летней сожительницей, и в ночь на 29 декабря 2018 года проник в ее дом в селе Солнечное, похитил деньги и ударил женщину кухонным ножом, а после скрылся с места преступления.На допросе мужчина признал свою вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. На данный момент ведутся необходимые экспертизы и устанавливаются все обстоятельства убийства.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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