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Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу
Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу
Житель Феодосии заключен под стражу по обвинению в убийстве своей сожительницы, которое он совершил пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T14:33
2024-01-31T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Житель Феодосии заключен под стражу по обвинению в убийстве своей сожительницы, которое он совершил пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.Установлено, что нетрезвый мужчина поссорился со своей 65-летней сожительницей, и в ночь на 29 декабря 2018 года проник в ее дом в селе Солнечное, похитил деньги и ударил женщину кухонным ножом, а после скрылся с места преступления.На допросе мужчина признал свою вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. На данный момент ведутся необходимые экспертизы и устанавливаются все обстоятельства убийства.
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крым, крымский следком, происшествия, убийство, феодосия, судак, новости крыма
Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу

Житель Феодосии задержан за убийство сожительницы пятилетней давности - Следком

14:33 31.01.2024 (обновлено: 14:41 31.01.2024)
 
© Следком Крыма и СевастополяЖитель Феодосии на следственном эксперименте показывает обстоятельства убийства своей сожительницы
Житель Феодосии на следственном эксперименте показывает обстоятельства убийства своей сожительницы
© Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Житель Феодосии заключен под стражу по обвинению в убийстве своей сожительницы, которое он совершил пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.
Установлено, что нетрезвый мужчина поссорился со своей 65-летней сожительницей, и в ночь на 29 декабря 2018 года проник в ее дом в селе Солнечное, похитил деньги и ударил женщину кухонным ножом, а после скрылся с места преступления.
"Все эти годы обвиняемый скрывался на территории Судакского городского округа, нелегально подрабатывая, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Однако в ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет его местонахождение было установлено, он был задержан в Судаке сотрудниками патрульно-постовой службы", - сказано в сообщении.
На допросе мужчина признал свою вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. На данный момент ведутся необходимые экспертизы и устанавливаются все обстоятельства убийства.
 
КрымКрымский СледкомПроисшествияУбийствоФеодосияСудакНовости Крыма
 
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