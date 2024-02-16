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Нетрезвый житель Крыма облил сестру бензином и поджег

Нетрезвый житель Крыма облил сестру бензином и поджег - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Нетрезвый житель Крыма облил сестру бензином и поджег

В Ленинском районе Крыма мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином свою сестру и поджег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T16:48

2024-02-16T16:48

2024-02-16T16:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином свою сестру и поджег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.От полученных ожогов женщина скончалась, виновник происшествия задержан и заключен под стражу. По факту убийства, совершенного с особой жестокостью и общественно опасным способом, возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльникаОглушил и утопил в канале: крымчанина арестовали за убийство знакомогоУбил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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