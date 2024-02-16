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Нетрезвый житель Крыма облил сестру бензином и поджег - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Нетрезвый житель Крыма облил сестру бензином и поджег
Нетрезвый житель Крыма облил сестру бензином и поджег - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Нетрезвый житель Крыма облил сестру бензином и поджег
В Ленинском районе Крыма мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином свою сестру и поджег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T16:48
2024-02-16T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином свою сестру и поджег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.От полученных ожогов женщина скончалась, виновник происшествия задержан и заключен под стражу. По факту убийства, совершенного с особой жестокостью и общественно опасным способом, возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльникаОглушил и утопил в канале: крымчанина арестовали за убийство знакомогоУбил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу
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Нетрезвый житель Крыма облил сестру бензином и поджег

В Крыму нетрезвый мужчина облил сестру бензином и поджег

16:48 16.02.2024 (обновлено: 16:49 16.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОгонь
Огонь - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином свою сестру и поджег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

"Как полагает следствие, 15 февраля текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей сестрой. Зная, что в доме находятся еще несколько человек, а огонь может распространиться на иные строения, облил сестру бензином и поджег", - говорится в сообщении.

От полученных ожогов женщина скончалась, виновник происшествия задержан и заключен под стражу.
По факту убийства, совершенного с особой жестокостью и общественно опасным способом, возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре республики.
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КрымНовостиНовости КрымаПрокуратура Республики КрымПроисшествияЛенинский район
 
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