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Нетрезвый житель Крыма облил сестру бензином и поджег
Нетрезвый житель Крыма облил сестру бензином и поджег - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Нетрезвый житель Крыма облил сестру бензином и поджег
В Ленинском районе Крыма мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином свою сестру и поджег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T16:48
2024-02-16T16:48
2024-02-16T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином свою сестру и поджег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.От полученных ожогов женщина скончалась, виновник происшествия задержан и заключен под стражу. По факту убийства, совершенного с особой жестокостью и общественно опасным способом, возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльникаОглушил и утопил в канале: крымчанина арестовали за убийство знакомогоУбил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу
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РИА Новости Крым
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Нетрезвый житель Крыма облил сестру бензином и поджег
В Крыму нетрезвый мужчина облил сестру бензином и поджег
16:48 16.02.2024 (обновлено: 16:49 16.02.2024)