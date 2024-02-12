https://crimea.ria.ru/20240212/zhitel-yalty-poluchil-13-let-kolonii-za-ubiystvo-sobutylnika-1134889410.html

Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника

Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника

Верховный суд Крыма вынес приговор двум жителям Ялты, один из которых признан виновным в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T15:32

2024-02-12T15:32

2024-02-12T15:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма вынес приговор двум жителям Ялты, один из которых признан виновным в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.В ходе ссоры один из злоумышленников избил пострадавшего, после чего несколько ударов нанес второй подсудимый. Увидев, что на улице находится камера видеонаблюдения, мужчины бросили пострадавшего в багажник и уехали в безлюдное место. Там один из подсудимых нанес пострадавшему множественные удары ножом.Через несколько часов злоумышленники отвезли пострадавшего в больницу и сообщили медикам, что якобы нашли его у дороги. В больнице мужчина умер от полученных ранений.По данным главного следственного управления СК РФ по региону, суд приговорил одного из злоумышленников к 13 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на полтора года, а его подельника – к 3 годам и 6 месяцам колонии-поселения. Также им предстоит выплатить матери убитого мужчины компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.Как отметили в прокуратуре Крыма, надзорное ведомство намерено обжаловать вердикт суда, настаивая на более суровом приговоре.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражуИзрубил кухонным топором: житель Тулы осужден за покушение на крымчанинаРевновал и хотел убить: пожилой крымч­анин выстрелил в жену из самопала

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, суд, приговор