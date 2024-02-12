Рейтинг@Mail.ru
Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240212/zhitel-yalty-poluchil-13-let-kolonii-za-ubiystvo-sobutylnika-1134889410.html
Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника
Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника
Верховный суд Крыма вынес приговор двум жителям Ялты, один из которых признан виновным в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T15:32
2024-02-12T15:32
новости крыма
происшествия
прокуратура республики крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
убийство
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма вынес приговор двум жителям Ялты, один из которых признан виновным в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.В ходе ссоры один из злоумышленников избил пострадавшего, после чего несколько ударов нанес второй подсудимый. Увидев, что на улице находится камера видеонаблюдения, мужчины бросили пострадавшего в багажник и уехали в безлюдное место. Там один из подсудимых нанес пострадавшему множественные удары ножом.Через несколько часов злоумышленники отвезли пострадавшего в больницу и сообщили медикам, что якобы нашли его у дороги. В больнице мужчина умер от полученных ранений.По данным главного следственного управления СК РФ по региону, суд приговорил одного из злоумышленников к 13 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на полтора года, а его подельника – к 3 годам и 6 месяцам колонии-поселения. Также им предстоит выплатить матери убитого мужчины компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.Как отметили в прокуратуре Крыма, надзорное ведомство намерено обжаловать вердикт суда, настаивая на более суровом приговоре.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражуИзрубил кухонным топором: житель Тулы осужден за покушение на крымчанинаРевновал и хотел убить: пожилой крымч­анин выстрелил в жену из самопала
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_c7dbfbc76511e0b4b7148a199a0a7400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, суд, приговор
Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника

Крымчанина приговорили к 13 годам колонии за убийство мужчины в Ялте

15:32 12.02.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма вынес приговор двум жителям Ялты, один из которых признан виновным в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"Судом установлено, что 5 сентября 2022 года осужденные совместно с потерпевшим распивали алкогольные напитки в одном из заведений Ялты. После того как мужчины покинули заведение на автомобиле, принадлежащем одному из осужденных, между ними произошел конфликт", – говорится в сообщении.

В ходе ссоры один из злоумышленников избил пострадавшего, после чего несколько ударов нанес второй подсудимый. Увидев, что на улице находится камера видеонаблюдения, мужчины бросили пострадавшего в багажник и уехали в безлюдное место. Там один из подсудимых нанес пострадавшему множественные удары ножом.
Через несколько часов злоумышленники отвезли пострадавшего в больницу и сообщили медикам, что якобы нашли его у дороги. В больнице мужчина умер от полученных ранений.
По данным главного следственного управления СК РФ по региону, суд приговорил одного из злоумышленников к 13 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на полтора года, а его подельника – к 3 годам и 6 месяцам колонии-поселения. Также им предстоит выплатить матери убитого мужчины компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.
Как отметили в прокуратуре Крыма, надзорное ведомство намерено обжаловать вердикт суда, настаивая на более суровом приговоре.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу
Изрубил кухонным топором: житель Тулы осужден за покушение на крымчанина
Ревновал и хотел убить: пожилой крымч­анин выстрелил в жену из самопала
 
Новости КрымаПроисшествияПрокуратура Республики КрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)УбийствоСудПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:32Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника
15:03ВСУ провели 21 безуспешную атаку и потеряли более 800 боевиков за сутки
14:24Более 30 украинских беспилотников сбили в зоне СВО за сутки
14:19Массовая вспышка кори выявлена в Курской области
14:08Оглушил и утопил в канале: крымчанина арестовали за убийство знакомого
13:48В Севастополе приступили к восстановлению обрушенного после взрыва дома
13:33Атаки на Крым: изменит ли новое руководство ВСУ стратегию действий
13:13Грозит ли россиянам вирус Аляскапокс
13:03Восемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса
12:58Поедет ли Путин в Ереван - ответ Кремля
12:34Столыпин "на обмен" - политолог оценил новую идею Киева
11:59В Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналку
11:54 Станет ли Сырский "вторым Залужным"
11:42В Крыму назначили нового омбудсмена
11:10Возгорание в воинской части в Ставрополе – названа причина
10:44Пушилин не исключил новых "мясорубок" ВСУ при Сырском
10:38За контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранца
10:31Более 50 жителей ДНР погибли под украинскими обстрелами с начала года
10:02Мужчина погиб на пожаре в Севастополе
09:46Сотни тысяч человек на юге РФ остаются без света после ледяных дождей
Лента новостейМолния