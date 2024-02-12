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Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника
Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника
Верховный суд Крыма вынес приговор двум жителям Ялты, один из которых признан виновным в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T15:32
2024-02-12T15:32
2024-02-12T15:32
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прокуратура республики крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма вынес приговор двум жителям Ялты, один из которых признан виновным в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.В ходе ссоры один из злоумышленников избил пострадавшего, после чего несколько ударов нанес второй подсудимый. Увидев, что на улице находится камера видеонаблюдения, мужчины бросили пострадавшего в багажник и уехали в безлюдное место. Там один из подсудимых нанес пострадавшему множественные удары ножом.Через несколько часов злоумышленники отвезли пострадавшего в больницу и сообщили медикам, что якобы нашли его у дороги. В больнице мужчина умер от полученных ранений.По данным главного следственного управления СК РФ по региону, суд приговорил одного из злоумышленников к 13 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на полтора года, а его подельника – к 3 годам и 6 месяцам колонии-поселения. Также им предстоит выплатить матери убитого мужчины компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.Как отметили в прокуратуре Крыма, надзорное ведомство намерено обжаловать вердикт суда, настаивая на более суровом приговоре.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражуИзрубил кухонным топором: житель Тулы осужден за покушение на крымчанинаРевновал и хотел убить: пожилой крымчанин выстрелил в жену из самопала
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новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, суд, приговор
Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника
Крымчанина приговорили к 13 годам колонии за убийство мужчины в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма вынес приговор двум жителям Ялты, один из которых признан виновным в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"Судом установлено, что 5 сентября 2022 года осужденные совместно с потерпевшим распивали алкогольные напитки в одном из заведений Ялты. После того как мужчины покинули заведение на автомобиле, принадлежащем одному из осужденных, между ними произошел конфликт", – говорится в сообщении.
В ходе ссоры один из злоумышленников избил пострадавшего, после чего несколько ударов нанес второй подсудимый. Увидев, что на улице находится камера видеонаблюдения, мужчины бросили пострадавшего в багажник и уехали в безлюдное место. Там один из подсудимых нанес пострадавшему множественные удары ножом.
Через несколько часов злоумышленники отвезли пострадавшего в больницу и сообщили медикам, что якобы нашли его у дороги. В больнице мужчина умер от полученных ранений.
По данным главного следственного управления СК РФ по региону, суд приговорил одного из злоумышленников к 13 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на полтора года, а его подельника – к 3 годам и 6 месяцам колонии-поселения. Также им предстоит выплатить матери убитого мужчины компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.
Как отметили в прокуратуре Крыма, надзорное ведомство намерено обжаловать вердикт суда, настаивая на более суровом приговоре.
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