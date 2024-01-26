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Изрубил кухонным топором: житель Тулы осужден за покушение на крымчанина - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Изрубил кухонным топором: житель Тулы осужден за покушение на крымчанина
Изрубил кухонным топором: житель Тулы осужден за покушение на крымчанина - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Изрубил кухонным топором: житель Тулы осужден за покушение на крымчанина
Житель Тульской области осужден за покушение на убийство на почве ревности. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T12:12
2024-01-26T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Житель Тульской области осужден за покушение на убийство на почве ревности. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Отмечается, что инцидент произошел в августе прошлого года в Симферополе. Гость полуострова в состоянии алкогольного опьянения на фоне ревности набросился на крымчанина с кухонных топором. В результате ударов у пострадавшего был зафиксирован открытый перелом свода черепа, частичная ампутация пальца руки, множественные рубленные и резанные раны."Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог ввиду своевременно оказанной медицинской помощи. Незаконные действия осужденного были пресечены сотрудниками органов внутренних дел", - отметили силовики.Суд приговорил злоумышленника к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны участники банды из 90-х: в ее составе полицейские и военныеРевновал и хотел убить: пожилой крымч­анин выстрелил в жену из самопалаВ Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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крым, симферополь, происшествия, прокуратура республики крым, общество, приговор, суд, закон и право, новости крыма
Изрубил кухонным топором: житель Тулы осужден за покушение на крымчанина

Житель Тульской области пытался убить крымчанина кухонным топором – приговор суда

12:12 26.01.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Житель Тульской области осужден за покушение на убийство на почве ревности. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Отмечается, что инцидент произошел в августе прошлого года в Симферополе. Гость полуострова в состоянии алкогольного опьянения на фоне ревности набросился на крымчанина с кухонных топором. В результате ударов у пострадавшего был зафиксирован открытый перелом свода черепа, частичная ампутация пальца руки, множественные рубленные и резанные раны.
"Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог ввиду своевременно оказанной медицинской помощи. Незаконные действия осужденного были пресечены сотрудниками органов внутренних дел", - отметили силовики.
Суд приговорил злоумышленника к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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КрымСимферопольПроисшествияПрокуратура Республики КрымОбществоПриговорСудЗакон и правоНовости Крыма
 
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