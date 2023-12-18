https://crimea.ria.ru/20231218/v-krasnodare-neizvestnyy-rasstrelyal-rabochikh-iz-ruzhya--odin-iz-nikh-pogib-1133626768.html
В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб
В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб - РИА Новости Крым, 18.12.2023
В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб
Правоохранители в Краснодаре разыскивают мужчину, который открыл огонь по строителям, убив одного из рабочих и ранив другого. Об этом сообщает краевое... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T12:38
2023-12-18T12:38
2023-12-18T12:38
краснодар
убийство
происшествия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133626649_0:305:960:845_1920x0_80_0_0_f9340c10d4a968135cb61cfc9a866d98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Правоохранители в Краснодаре разыскивают мужчину, который открыл огонь по строителям, убив одного из рабочих и ранив другого. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.По данным ведомства, в ночь на понедельник в полицию поступило сообщение об обнаружении в бытовом вагончике тела 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы и ранении его 52-летнего знакомого.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".Сотрудники краевого следственного управления СКР допрашивают свидетелей и устанавливают личность подозреваемого. Ведется работа по его задержанию.Читайте также на РИА Новости Крым:От удара упал и умер: в Евпатории пьяная драка закончилась смертьюВ Крыму пьяная ссора пары закончилась убийствомСтроителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в Севастополе
краснодар
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133626649_0:215:960:935_1920x0_80_0_0_48886cb69b3d429cc7e3f00c99bac627.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, убийство, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество
В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб
В Краснодаре неизвестный расстрелял из ружья двух строителей – один из рабочих погиб
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Правоохранители в Краснодаре разыскивают мужчину, который открыл огонь по строителям, убив одного из рабочих и ранив другого. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.
По данным ведомства, в ночь на понедельник в полицию поступило сообщение об обнаружении в бытовом вагончике тела 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы и ранении его 52-летнего знакомого.
"По версии следствия, вечером 17 декабря неизвестный произвел не менее четырех выстрелов, предположительно из ружья, по бытовому строительному вагончику по улице Боннской, в котором находились двое рабочих. В результате один мужчина скончался, у второго - огнестрельное ранение ноги, он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".
Сотрудники краевого следственного управления СКР допрашивают свидетелей и устанавливают личность подозреваемого. Ведется работа по его задержанию.
Читайте также на РИА Новости Крым: