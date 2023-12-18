https://crimea.ria.ru/20231218/v-krasnodare-neizvestnyy-rasstrelyal-rabochikh-iz-ruzhya--odin-iz-nikh-pogib-1133626768.html

В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб

В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб - РИА Новости Крым, 18.12.2023

В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб

Правоохранители в Краснодаре разыскивают мужчину, который открыл огонь по строителям, убив одного из рабочих и ранив другого. Об этом сообщает краевое... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T12:38

2023-12-18T12:38

2023-12-18T12:38

краснодар

убийство

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Правоохранители в Краснодаре разыскивают мужчину, который открыл огонь по строителям, убив одного из рабочих и ранив другого. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.По данным ведомства, в ночь на понедельник в полицию поступило сообщение об обнаружении в бытовом вагончике тела 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы и ранении его 52-летнего знакомого.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".Сотрудники краевого следственного управления СКР допрашивают свидетелей и устанавливают личность подозреваемого. Ведется работа по его задержанию.Читайте также на РИА Новости Крым:От удара упал и умер: в Евпатории пьяная драка закончилась смертьюВ Крыму пьяная ссора пары закончилась убийствомСтроителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в Севастополе

краснодар

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, убийство, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество