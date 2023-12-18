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В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб
В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб - РИА Новости Крым, 18.12.2023
В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб
Правоохранители в Краснодаре разыскивают мужчину, который открыл огонь по строителям, убив одного из рабочих и ранив другого. Об этом сообщает краевое... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T12:38
2023-12-18T12:38
краснодар
убийство
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Правоохранители в Краснодаре разыскивают мужчину, который открыл огонь по строителям, убив одного из рабочих и ранив другого. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.По данным ведомства, в ночь на понедельник в полицию поступило сообщение об обнаружении в бытовом вагончике тела 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы и ранении его 52-летнего знакомого.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".Сотрудники краевого следственного управления СКР допрашивают свидетелей и устанавливают личность подозреваемого. Ведется работа по его задержанию.Читайте также на РИА Новости Крым:От удара упал и умер: в Евпатории пьяная драка закончилась смертьюВ Крыму пьяная ссора пары закончилась убийствомСтроителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в Севастополе
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РИА Новости Крым
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краснодар, убийство, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество
В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб

В Краснодаре неизвестный расстрелял из ружья двух строителей – один из рабочих погиб

12:38 18.12.2023
 
© Следственное управление СК России по Краснодарскому краюВ Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья
В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья
© Следственное управление СК России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Правоохранители в Краснодаре разыскивают мужчину, который открыл огонь по строителям, убив одного из рабочих и ранив другого. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.
По данным ведомства, в ночь на понедельник в полицию поступило сообщение об обнаружении в бытовом вагончике тела 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы и ранении его 52-летнего знакомого.

"По версии следствия, вечером 17 декабря неизвестный произвел не менее четырех выстрелов, предположительно из ружья, по бытовому строительному вагончику по улице Боннской, в котором находились двое рабочих. В результате один мужчина скончался, у второго - огнестрельное ранение ноги, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".
Сотрудники краевого следственного управления СКР допрашивают свидетелей и устанавливают личность подозреваемого. Ведется работа по его задержанию.
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КраснодарУбийствоПроисшествияНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Общество
 
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