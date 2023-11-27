https://crimea.ria.ru/20231127/stroitelya-s-severnogo-kavkaza-budut-sudit-za-ubiystvo-v-sevastopole-1133118248.html

Строителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в Севастополе

Строителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Строителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в Севастополе

Обвинение в убийстве предъявлено в Севастополе строителю с Северного Кавказа. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в городской прокуратуре. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T21:57

2023-11-27T21:57

2023-11-27T21:57

закон и право

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севастополь

убийство

суд

происшествия

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Обвинение в убийстве предъявлено в Севастополе строителю с Северного Кавказа. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в городской прокуратуре.Раненый мужчина потерял много крови, в результате чего скончался. Утром его тело обнаружил один из работников торгового центра.Сотрудникам полиции удалось найти подозреваемого в убийстве в тот же день. Расследование было проведено следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным следствия, задержанному мужчине 31 год, а его жертве 45 лет. Свою вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.В прокуратуре сообщают, что расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) завершено. Задержанному предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давности18 ударов ножом: севастополец осужден за жестокое убийство знакомогоДевять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, новости крыма, севастополь, убийство, суд, происшествия, прокуратура города севастополя