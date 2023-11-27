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Строителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в Севастополе
Строителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Строителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в Севастополе
Обвинение в убийстве предъявлено в Севастополе строителю с Северного Кавказа. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в городской прокуратуре. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T21:57
2023-11-27T21:57
2023-11-27T21:57
закон и право
новости крыма
севастополь
убийство
суд
происшествия
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Обвинение в убийстве предъявлено в Севастополе строителю с Северного Кавказа. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в городской прокуратуре.Раненый мужчина потерял много крови, в результате чего скончался. Утром его тело обнаружил один из работников торгового центра.Сотрудникам полиции удалось найти подозреваемого в убийстве в тот же день. Расследование было проведено следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным следствия, задержанному мужчине 31 год, а его жертве 45 лет. Свою вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.В прокуратуре сообщают, что расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) завершено. Задержанному предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давности18 ударов ножом: севастополец осужден за жестокое убийство знакомогоДевять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки
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закон и право, новости крыма, севастополь, убийство, суд, происшествия, прокуратура города севастополя
Строителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в Севастополе
В Севастополе пойдет под суд по обвинению в убийстве строитель с Северного Кавказа
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Обвинение в убийстве предъявлено в Севастополе строителю с Северного Кавказа. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
"По версии следствия, в ночь с 19 на 20 сентября 2023 года обвиняемый со своим товарищем распивал спиртные напитки в парке "Каменный цветок" в районе торгового центра. Там он вступил в конфликт со случайным прохожим, избил его, нанес ему удары складным ножом в шею, после чего скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении ведомства.
Раненый мужчина потерял много крови, в результате чего скончался. Утром его тело обнаружил один из работников торгового центра.
Сотрудникам полиции удалось найти подозреваемого в убийстве в тот же день. Расследование было проведено следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным следствия, задержанному мужчине 31 год, а его жертве 45 лет. Свою вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В прокуратуре сообщают, что расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) завершено. Задержанному предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.
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