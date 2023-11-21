https://crimea.ria.ru/20231121/vystrel-v-visok-v-sevastopole-raskryli-ubiystvo-desyatiletney-davnosti-1132934918.html

Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давности

Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давности - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давности

Расследование убийства жителя Нахимовского района Севастополя завершено спустя 10 лет после совершения преступления. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Расследование убийства жителя Нахимовского района Севастополя завершено спустя 10 лет после совершения преступления. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.По данным следствия, в апреле 2013 года двое жителей села Верхнесадовое встретили в кафе односельчанина. Все вместе распивали спиртные напитки. Возникла ссора, которая переросла в драку. Злоумышленники избили знакомого, после чего один из фигурантов дела "при содействии подельника выстрелил потерпевшему в висок из револьвера".Пострадавшего обвиняемые оставили на улице, а сами вернулись в кафе, где продолжили отдыхать. Правоохранительным же органам рассказали свою версию о якобы неосторожном обращении молодого человека с оружием. Через несколько суток потерпевший скончался в больнице.Обоим фигурантам дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Его материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец едва не поплатился жизнью за сделанное замечание18 ударов ножом: севастополец осужден за жестокое убийство знакомогоДевять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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