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Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давности - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давности
Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давности - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давности
Расследование убийства жителя Нахимовского района Севастополя завершено спустя 10 лет после совершения преступления. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T12:52
2023-11-21T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Расследование убийства жителя Нахимовского района Севастополя завершено спустя 10 лет после совершения преступления. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.По данным следствия, в апреле 2013 года двое жителей села Верхнесадовое встретили в кафе односельчанина. Все вместе распивали спиртные напитки. Возникла ссора, которая переросла в драку. Злоумышленники избили знакомого, после чего один из фигурантов дела "при содействии подельника выстрелил потерпевшему в висок из револьвера".Пострадавшего обвиняемые оставили на улице, а сами вернулись в кафе, где продолжили отдыхать. Правоохранительным же органам рассказали свою версию о якобы неосторожном обращении молодого человека с оружием. Через несколько суток потерпевший скончался в больнице.Обоим фигурантам дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Его материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец едва не поплатился жизнью за сделанное замечание18 ударов ножом: севастополец осужден за жестокое убийство знакомогоДевять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки
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крымский следком, происшествия, новости крыма, севастополь, убийство
Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давности

Убийство жителя Севастополя раскрыли через десять лет

12:52 21.11.2023 (обновлено: 12:54 21.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Расследование убийства жителя Нахимовского района Севастополя завершено спустя 10 лет после совершения преступления. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.

"Два жителя Севастополя предстанут перед судом за убийство, совершенное более 10 лет назад. Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Севастополя, обвиняемых в совершении в 2013 году убийства 25-летнего жителя Нахимовского района группой лиц из хулиганских побуждений", говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2013 года двое жителей села Верхнесадовое встретили в кафе односельчанина. Все вместе распивали спиртные напитки. Возникла ссора, которая переросла в драку. Злоумышленники избили знакомого, после чего один из фигурантов дела "при содействии подельника выстрелил потерпевшему в висок из револьвера".
Пострадавшего обвиняемые оставили на улице, а сами вернулись в кафе, где продолжили отдыхать. Правоохранительным же органам рассказали свою версию о якобы неосторожном обращении молодого человека с оружием. Через несколько суток потерпевший скончался в больнице.

"Длительное время преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. По результатам системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет, проведенной следователями и следователями-криминалистами во взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска, в апреле этого года была установлена причастность к совершению особо тяжкого деяния двух жителей Севастополя", – говорится в сообщении Следкома.

Обоим фигурантам дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Его материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.
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