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Девять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Девять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки
Девять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Девять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки
В Севастопольском городском суде рассмотрят дело о жестокой расправе над одинокой 81-летней пенсионеркой. Подробности дела рассказали в республиканском СК и... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T16:49
2023-05-02T16:58
севастополь
крымский следком
прокуратура города севастополя
происшествия
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастопольском городском суде рассмотрят дело о жестокой расправе над одинокой 81-летней пенсионеркой. Подробности дела рассказали в республиканском СК и пресс-службе городской прокуратуры.Трагедия произошла в феврале 2022 года. Злоумышленник, мать и жена которого ранее работали сиделками у пожилой женщины, решился на разбой и убийство. Он пробрался в квартиру к беспомощной пенсионерке и несколько раз ударил ее молотком по голове. Женщина скончалась от травм на месте. Злоумышленник похитил 200 тысяч рублей, часы и золотые сережки, а затем скрылся.Правоохранители оперативно задержали нападавшего, им оказался 41-летний севастополец. По данным силовиков, во время нападения он был пьян.Предъявлено обвинения по двум статьям УК - в разбое и убийстве. "По поддержанному прокурором ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ️В настоящее время прокуратура направила уголовное дело в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу", - уточнили в пресс-службе прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове семейная пара подозревается в убийстве 8-месячной дочки В Феодосии мужчина застрелил соседку из-за шумной собакиРазбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под суд
https://crimea.ria.ru/20230203/ubiystvo-pensionerki-v-krymu-iz-za-500-rubley--vinovnomu-dali-13-let-1126758340.html
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севастополь, крымский следком, прокуратура города севастополя, происшествия, новости крыма, общество
Девять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки

Севастополец ответит за жестокое убийство 81-летней пенсионерки молотком

16:49 02.05.2023 (обновлено: 16:58 02.05.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМужчина с молотком
Мужчина с молотком - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастопольском городском суде рассмотрят дело о жестокой расправе над одинокой 81-летней пенсионеркой. Подробности дела рассказали в республиканском СК и пресс-службе городской прокуратуры.
Трагедия произошла в феврале 2022 года. Злоумышленник, мать и жена которого ранее работали сиделками у пожилой женщины, решился на разбой и убийство. Он пробрался в квартиру к беспомощной пенсионерке и несколько раз ударил ее молотком по голове. Женщина скончалась от травм на месте. Злоумышленник похитил 200 тысяч рублей, часы и золотые сережки, а затем скрылся.
Правоохранители оперативно задержали нападавшего, им оказался 41-летний севастополец. По данным силовиков, во время нападения он был пьян.
"Жестокое убийство было раскрыто в самые короткие сроки. Мужчина был задержан после сбыта похищенных из квартиры ценностей", - проинформировали в СК.
Верховный суд Республики Крым - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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Предъявлено обвинения по двум статьям УК - в разбое и убийстве.
"По поддержанному прокурором ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ️В настоящее время прокуратура направила уголовное дело в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу", - уточнили в пресс-службе прокуратуры.
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СевастопольКрымский СледкомПрокуратура города СевастополяПроисшествияНовости КрымаОбщество
 
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