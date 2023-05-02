https://crimea.ria.ru/20230502/devyat-udarov-molotkom-sevastopoltsa-zhdet-sud-za-ubiystvo-pensionerki-1128487568.html

Девять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки

Девять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Девять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки

В Севастопольском городском суде рассмотрят дело о жестокой расправе над одинокой 81-летней пенсионеркой. Подробности дела рассказали в республиканском СК и... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T16:49

2023-05-02T16:49

2023-05-02T16:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастопольском городском суде рассмотрят дело о жестокой расправе над одинокой 81-летней пенсионеркой. Подробности дела рассказали в республиканском СК и пресс-службе городской прокуратуры.Трагедия произошла в феврале 2022 года. Злоумышленник, мать и жена которого ранее работали сиделками у пожилой женщины, решился на разбой и убийство. Он пробрался в квартиру к беспомощной пенсионерке и несколько раз ударил ее молотком по голове. Женщина скончалась от травм на месте. Злоумышленник похитил 200 тысяч рублей, часы и золотые сережки, а затем скрылся.Правоохранители оперативно задержали нападавшего, им оказался 41-летний севастополец. По данным силовиков, во время нападения он был пьян.Предъявлено обвинения по двум статьям УК - в разбое и убийстве. "По поддержанному прокурором ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ️В настоящее время прокуратура направила уголовное дело в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу", - уточнили в пресс-службе прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове семейная пара подозревается в убийстве 8-месячной дочки В Феодосии мужчина застрелил соседку из-за шумной собакиРазбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под суд

https://crimea.ria.ru/20230203/ubiystvo-pensionerki-v-krymu-iz-za-500-rubley--vinovnomu-dali-13-let-1126758340.html

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