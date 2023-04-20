https://crimea.ria.ru/20230420/razboy-i-zhestokoe-ubiystvo-troe-sevastopoltsev-poydut-pod-sud-1128287257.html

Разбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под суд

Разбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под суд - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Разбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под суд

В Севастополе за разбойное нападение и жестокое убийство будут судить троих местных жителей. Об этом сообщает крымский главк СК РФ. РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T17:51

2023-04-20T17:51

2023-04-20T18:01

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе за разбойное нападение и жестокое убийство будут судить троих местных жителей. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.Их обвиняют в разбое с применением насилия, незаконном проникновении в жилище; организации и совершении убийства группой лиц с целью скрыть другое преступление. Как установило следствие, у работавшего грузчиком севастопольца появилась информация о том, что его коллега накопил более 100 тысяч рублей. Злоумышленник решил их похитить, для чего разработал план разбойного нападения и привлек двух приятелей. Тело подельники спрятали в трансформаторной будке, а потом вывезли на территорию заброшенного строения в Нахимовском районе, где погибшего обнаружили прохожие. Личность погибшего установили благодаря ДНК-экспертизе. Подельников, совершивших убийство, задержали и взяли под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру и в дальнейшем будут переданы в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный житель Крыма убил мать за долги по коммуналке – приговор судаТрое на одного: в Алуште компании вынесли приговор за убийствоВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, крым, новости крыма, севастополь, общество, крымский следком