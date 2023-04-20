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Разбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под суд
Разбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под суд - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Разбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под суд
В Севастополе за разбойное нападение и жестокое убийство будут судить троих местных жителей. Об этом сообщает крымский главк СК РФ. РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T17:51
2023-04-20T17:51
2023-04-20T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе за разбойное нападение и жестокое убийство будут судить троих местных жителей. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.Их обвиняют в разбое с применением насилия, незаконном проникновении в жилище; организации и совершении убийства группой лиц с целью скрыть другое преступление. Как установило следствие, у работавшего грузчиком севастопольца появилась информация о том, что его коллега накопил более 100 тысяч рублей. Злоумышленник решил их похитить, для чего разработал план разбойного нападения и привлек двух приятелей. Тело подельники спрятали в трансформаторной будке, а потом вывезли на территорию заброшенного строения в Нахимовском районе, где погибшего обнаружили прохожие. Личность погибшего установили благодаря ДНК-экспертизе. Подельников, совершивших убийство, задержали и взяли под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру и в дальнейшем будут переданы в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный житель Крыма убил мать за долги по коммуналке – приговор судаТрое на одного: в Алуште компании вынесли приговор за убийствоВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, крым, новости крыма, севастополь, общество, крымский следком
Разбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под суд
Троих севастопольцев будут судить за разбой и жестокое убийство знакомого
17:51 20.04.2023 (обновлено: 18:01 20.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе за разбойное нападение и жестокое убийство будут судить троих местных жителей. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.
Их обвиняют в разбое с применением насилия, незаконном проникновении в жилище; организации и совершении убийства группой лиц с целью скрыть другое преступление.
Как установило следствие, у работавшего грузчиком севастопольца появилась информация о том, что его коллега накопил более 100 тысяч рублей. Злоумышленник решил их похитить, для чего разработал план разбойного нападения и привлек двух приятелей.
"29 марта 2022 года они пригласили жертву на застолье, после распития связали мужчину, потребовав добровольно отдать деньги. Тот рассказал, что сумма в 180 тысяч рублей хранится дома в квартире по улице Московская, откуда организатор их и похитил, разделив деньги между подельниками. Чтобы скрыть разбой, он дал указание сообщникам совершить убийство пленника, после чего последний был задушен", - рассказали в СК .
Тело подельники спрятали в трансформаторной будке, а потом вывезли на территорию заброшенного строения в Нахимовском районе, где погибшего обнаружили прохожие. Личность погибшего установили благодаря ДНК-экспертизе.
Подельников, совершивших убийство, задержали и взяли под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру и в дальнейшем будут переданы в суд.
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