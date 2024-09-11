https://crimea.ria.ru/20240911/reshenie-ob-udarakh-po-rossii-atacms-uzhe-prinyato--kreml-1140274360.html

Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль

Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль

Запад, скорее всего, уже решил позволить Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь территорий России, ответы на такие удары будут жесткими, заявил в среду... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T13:12

2024-09-11T13:12

2024-09-11T13:13

дмитрий песков

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Запад, скорее всего, уже решил позволить Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь территорий России, ответы на такие удары будут жесткими, заявил в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Президент США Джо Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен.По его мнению, то, что сейчас вопрос активно муссируется в СМИ, фактически является информационной кампанией по формализации уже принятого решения. При этом США и страны ЕС по-прежнему отрицают свою очевидную вовлеченность в украинский конфликт.Если США разрешат Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России, то ответ будет соответствующим, подытожил Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ в случае реализации таких ударов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских войск. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по территориям РФ, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары вглубь России: какие страны дали добро УкраинеВ Госдепе США заговорили об увеличении дальности ударов по РоссииНикакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, новости, россия, политика, украина, сша, европейский союз (ес)