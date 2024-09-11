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Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль
Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль
Запад, скорее всего, уже решил позволить Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь территорий России, ответы на такие удары будут жесткими, заявил в среду... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T13:12
2024-09-11T13:13
дмитрий песков
новости
россия
политика
украина
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Запад, скорее всего, уже решил позволить Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь территорий России, ответы на такие удары будут жесткими, заявил в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Президент США Джо Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен.По его мнению, то, что сейчас вопрос активно муссируется в СМИ, фактически является информационной кампанией по формализации уже принятого решения. При этом США и страны ЕС по-прежнему отрицают свою очевидную вовлеченность в украинский конфликт.Если США разрешат Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России, то ответ будет соответствующим, подытожил Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ в случае реализации таких ударов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских войск. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по территориям РФ, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары вглубь России: какие страны дали добро УкраинеВ Госдепе США заговорили об увеличении дальности ударов по РоссииНикакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД России
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дмитрий песков, новости, россия, политика, украина, сша, европейский союз (ес)
Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль

Решение об ударах по России ATACMS уже принято – США пытаются формализовать его в СМИ

13:12 11.09.2024 (обновлено: 13:13 11.09.2024)
 
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew DicksonПогрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
Погрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew Dickson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Запад, скорее всего, уже решил позволить Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь территорий России, ответы на такие удары будут жесткими, заявил в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Президент США Джо Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, это можно предположить с большой долей вероятности", – констатировал пресс-секретарь президента РФ.

По его мнению, то, что сейчас вопрос активно муссируется в СМИ, фактически является информационной кампанией по формализации уже принятого решения. При этом США и страны ЕС по-прежнему отрицают свою очевидную вовлеченность в украинский конфликт.
Если США разрешат Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России, то ответ будет соответствующим, подытожил Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ в случае реализации таких ударов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских войск. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по территориям РФ, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
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