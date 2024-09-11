Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль
Решение об ударах по России ATACMS уже принято – США пытаются формализовать его в СМИ
13:12 11.09.2024 (обновлено: 13:13 11.09.2024)
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew DicksonПогрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew Dickson
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Запад, скорее всего, уже решил позволить Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь территорий России, ответы на такие удары будут жесткими, заявил в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Президент США Джо Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, это можно предположить с большой долей вероятности", – констатировал пресс-секретарь президента РФ.
По его мнению, то, что сейчас вопрос активно муссируется в СМИ, фактически является информационной кампанией по формализации уже принятого решения. При этом США и страны ЕС по-прежнему отрицают свою очевидную вовлеченность в украинский конфликт.
Если США разрешат Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России, то ответ будет соответствующим, подытожил Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ в случае реализации таких ударов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских войск. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по территориям РФ, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
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