https://crimea.ria.ru/20240703/v-gosdepe-ssha-zagovorili-ob-uvelichenii-dalnosti-udarov-po-rossii-1138545376.html

В Госдепе США заговорили об увеличении дальности ударов по России

В Госдепе США заговорили об увеличении дальности ударов по России - РИА Новости Крым, 03.07.2024

В Госдепе США заговорили об увеличении дальности ударов по России

В Госдепартаменте США не исключают возможности увеличения дальности ударов по России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление помощника госсекретаря... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T09:30

2024-07-03T09:30

2024-07-03T09:30

сша

россия

украина

поставки западного оружия украине

безопасность

крым

оружие

американское оружие против крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Госдепартаменте США не исключают возможности увеличения дальности ударов по России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США по вопросам Европы Джеймса О’Брайена на слушаниях в комитете Палаты представителей по международным отношениям.Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что ВСУ могут использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территориям России, которые в США считают суверенной частью Украины, в том числе речь идет о Крыме.Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном мореУдары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, украина, поставки западного оружия украине, безопасность, крым, оружие, американское оружие против крыма