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В Госдепе США заговорили об увеличении дальности ударов по России - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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В Госдепе США заговорили об увеличении дальности ударов по России
В Госдепе США заговорили об увеличении дальности ударов по России - РИА Новости Крым, 03.07.2024
В Госдепе США заговорили об увеличении дальности ударов по России
В Госдепартаменте США не исключают возможности увеличения дальности ударов по России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление помощника госсекретаря... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Госдепартаменте США не исключают возможности увеличения дальности ударов по России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США по вопросам Европы Джеймса О’Брайена на слушаниях в комитете Палаты представителей по международным отношениям.Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что ВСУ могут использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территориям России, которые в США считают суверенной частью Украины, в том числе речь идет о Крыме.Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном мореУдары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы
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сша, россия, украина, поставки западного оружия украине, безопасность, крым, оружие, американское оружие против крыма
В Госдепе США заговорили об увеличении дальности ударов по России

Украине позволят увеличить дальность ударов по России при расширении фронта – Госдеп

09:30 03.07.2024
 
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Госдепартаменте США не исключают возможности увеличения дальности ударов по России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США по вопросам Европы Джеймса О’Брайена на слушаниях в комитете Палаты представителей по международным отношениям.
"Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности – ред.), если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", — сказал Джеймс О’Брайен.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что ВСУ могут использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территориям России, которые в США считают суверенной частью Украины, в том числе речь идет о Крыме.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.
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СШАРоссияУкраинаПоставки западного оружия УкраинеБезопасностьКрымОружиеАмериканское оружие против Крыма
 
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