https://crimea.ria.ru/20240827/igra-s-ognem-lavrov-otsenil-diskussiyu-ob-udarakh-storm-shadow-po-rossii-1139912722.html

"Игра с огнем": Лавров ­оценил дискуссию об ударах Storm Shadow по России

"Игра с огнем": Лавров ­оценил дискуссию об ударах Storm Shadow по России - РИА Новости Крым, 27.08.2024

"Игра с огнем": Лавров ­оценил дискуссию об ударах Storm Shadow по России

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обсуждение возможности применения ВСУ ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России игрой с огнем, его слова приводит РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T14:21

2024-08-27T14:21

2024-08-27T14:24

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

коллективный запад

storm shadow

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обсуждение возможности применения ВСУ ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России игрой с огнем, его слова приводит РИА Новости.Ранее газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников Украины сообщила, что Киев намерен нанести "демонстративный удар" ракетами Storm Shadow вглубь территории России для создания потенциальной угрозы Москве, но якобы США этот рискованный план не поддержали.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность применения Россией ядерного оружия в рамках конфликта. Мнение о том, как передача Киеву аналогов Storm Shadow – ракет JASSM для F-16 может повлиять на ход СВО высказывал также военно-политический обозреватель, автор Telegram-канала "Русский инженер" Алексей Васильев. В Минобороны РФ тем временем предупредили, что ВСУ могут применить химическое оружие против новых регионов. Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – ВолодинПентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для РоссииУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада

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2024

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, коллективный запад, storm shadow