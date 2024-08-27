Рейтинг@Mail.ru
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется - Лавров - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240827/doktrina-primeneniya-rossiey-yadernogo-oruzhiya-utochnyaetsya---lavrov-1139911276.html
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется - Лавров
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется - Лавров - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется - Лавров
Доктрина применения Россией ядерного оружия "сейчас уточняется". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T13:41
2024-08-27T13:54
сергей лавров
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
ядерная доктрина
ядерное оружие
договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/07/1138664708_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_1d930e797d5346e3827e1b00dbae4616.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Доктрина применения Россией ядерного оружия "сейчас уточняется". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Американцы однозначно ассоциируют разговоры про третью мировую войну как нечто, что может, - не дай Бог, если это реализуется, - может затронуть исключительно Европу... Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.В июне специальный помощник американского президента, старший директор совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил РИА Новости, что США будут рады ответу России на переданное в 2023 году предложение встречи для обсуждения ДСНВ.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – ВолодинПентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для РоссииУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/07/1138664708_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_e31161c4875d378ab9223c02b5c6bd88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, ядерная доктрина, ядерное оружие, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
Материал дополняется
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется - Лавров

Глава МИД Лавров: доктрина применения Россией ядерного оружия сейчас уточняется

13:41 27.08.2024 (обновлено: 13:54 27.08.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Доктрина применения Россией ядерного оружия "сейчас уточняется". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американцы однозначно ассоциируют разговоры про третью мировую войну как нечто, что может, - не дай Бог, если это реализуется, - может затронуть исключительно Европу... Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
В июне специальный помощник американского президента, старший директор совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил РИА Новости, что США будут рады ответу России на переданное в 2023 году предложение встречи для обсуждения ДСНВ.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин
Пентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для России
Учения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада
 
Сергей ЛавровПолитикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиЯдерная доктринаЯдерное оружиеДоговор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе
15:55Дешевая капуста и дорогие помидоры: обзор цен на продукты в Симферополе
15:43На Крым идут грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение
15:34ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму
15:29В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси
15:08Ароматные и румяные: в Крыму начали сбор яблок
14:52Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара
14:46Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - погиб ребенок
14:44Почти 7 тысяч солдат и более 70 танков: потери ВСУ в Курской области
14:38Пожар в пятиэтажном доме в Феодосии - эвакуировали 40 человек
14:37В Курской области отразили 11 атак украинских боевиков
14:31В Крыму бархатный сезон продлится до декабря
14:21"Игра с огнем": Лавров ­оценил дискуссию об ударах Storm Shadow по России
14:07Интеллектуальную транспортную систему создадут в Крыму
13:57Запад организует теракты против морской инфраструктуры РФ – Патрушев
13:44Школьные линейки на День знаний в Крыму пройдут в помещениях
13:41Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется - Лавров
13:08ВСУ за сутки потеряли более 2100 боевиков в зоне спецоперации
12:45В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов
12:18Российские войска освободили Орловку в Донбассе
Лента новостейМолния