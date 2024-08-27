https://crimea.ria.ru/20240827/doktrina-primeneniya-rossiey-yadernogo-oruzhiya-utochnyaetsya---lavrov-1139911276.html

Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется - Лавров

Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется - Лавров - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется - Лавров

Доктрина применения Россией ядерного оружия "сейчас уточняется". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T13:41

2024-08-27T13:41

2024-08-27T13:54

сергей лавров

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

ядерная доктрина

ядерное оружие

договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Доктрина применения Россией ядерного оружия "сейчас уточняется". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Американцы однозначно ассоциируют разговоры про третью мировую войну как нечто, что может, - не дай Бог, если это реализуется, - может затронуть исключительно Европу... Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.В июне специальный помощник американского президента, старший директор совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил РИА Новости, что США будут рады ответу России на переданное в 2023 году предложение встречи для обсуждения ДСНВ.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – ВолодинПентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для РоссииУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, ядерная доктрина, ядерное оружие, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)