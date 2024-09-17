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Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T00:01
2024-09-17T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +24…26 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +17...+19 градуса, днем +24...+26.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +23...+25.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240916/udar-stikhii-po-sevastopolyu-grunt-soshel-na-dorogu-i-ulitsy-ushli-pod-vodu-1140377396.html
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник

00:01 17.09.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНепогода
Непогода - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14…19; днем +21…26, в горах +15…20 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +24…26 градуса.
В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +17...+19 градуса, днем +24...+26.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +23...+25.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Вчера, 12:35
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 17 сентября
22:57Главное за день: 16 сентября
22:28Главные новости Крыма: 16 сентября
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