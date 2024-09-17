https://crimea.ria.ru/20240917/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-vo-vtornik-1140301548.html

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Во вторник погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T00:01

2024-09-17T00:01

2024-09-17T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136270019_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_406a7ac2eb451b88d4a200a73804ded2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +24…26 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +17...+19 градуса, днем +24...+26.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +23...+25.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240916/udar-stikhii-po-sevastopolyu-grunt-soshel-na-dorogu-i-ulitsy-ushli-pod-vodu-1140377396.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр