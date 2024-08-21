https://crimea.ria.ru/20240821/aksenov-poruchil-navesti-poryadok-v-sakskom-rayone-1139780537.html

Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе

Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе. Об этом глава республики заявил по итогам рабочей поездки в регион. РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T18:13

2024-08-21T18:13

2024-08-21T18:26

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новофедоровка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе. Об этом глава республики заявил по итогам рабочей поездки в регион.Также глава республики осмотрел сельскую амбулаторию, которая была открыта в 2021 году. По словам главы, учреждение требует дополнительного оснащения мебелью.В поселке Новофедоровка глава Крыма поручил проработать возможность проведения капитального ремонта учреждения в школе. А также поручил очистить водоемы от зарослей камыша, обеспечив привлекательный для туристов внешний вид. Существующие в поселке гостевые дома, по словам Аксенова, должны пройти процедуру легализации.По словам главы республики, в Сакском районе также много нареканий на работу общественного транспорта. И ситуацию с соблюдением расписания местному перевозчику нужно исправить до 1 сентября.А до конца текущего года во всех населенных пунктах района установят уличное освещение. Администрация района до конца недели должна подготовить план, заключил Аксенов.Ранее Аксенов поручил отремонтировать участок магистрального водовода в Сакском районе к июлю следующего года.Говоря о других актуальных проблемах Сакского района, глава республики отметил, что для стабилизации напряжения в электросетях необходимо заменить восемь трансформаторных подстанций.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – АксеновРеконструкция на миллиард – в Керчи заменят разводящие сетиАксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций

https://crimea.ria.ru/20240731/aksenov-raskritikoval-uborku-i-dorogi-poselka-primorskiy-pod-feodosiey-1139271441.html

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крым, новости крыма, сергей аксенов, сакский район, городская среда, новофедоровка