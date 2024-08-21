https://crimea.ria.ru/20240821/aksenov-poruchil-navesti-poryadok-v-sakskom-rayone-1139780537.html
Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе
Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе. Об этом глава республики заявил по итогам рабочей поездки в регион. РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T18:13
2024-08-21T18:13
2024-08-21T18:26
крым
новости крыма
сергей аксенов
сакский район
городская среда
новофедоровка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139738946_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_c00d0c2fe405448f852858c2ec12c633.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе. Об этом глава республики заявил по итогам рабочей поездки в регион.Также глава республики осмотрел сельскую амбулаторию, которая была открыта в 2021 году. По словам главы, учреждение требует дополнительного оснащения мебелью.В поселке Новофедоровка глава Крыма поручил проработать возможность проведения капитального ремонта учреждения в школе. А также поручил очистить водоемы от зарослей камыша, обеспечив привлекательный для туристов внешний вид. Существующие в поселке гостевые дома, по словам Аксенова, должны пройти процедуру легализации.По словам главы республики, в Сакском районе также много нареканий на работу общественного транспорта. И ситуацию с соблюдением расписания местному перевозчику нужно исправить до 1 сентября.А до конца текущего года во всех населенных пунктах района установят уличное освещение. Администрация района до конца недели должна подготовить план, заключил Аксенов.Ранее Аксенов поручил отремонтировать участок магистрального водовода в Сакском районе к июлю следующего года.Говоря о других актуальных проблемах Сакского района, глава республики отметил, что для стабилизации напряжения в электросетях необходимо заменить восемь трансформаторных подстанций.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – АксеновРеконструкция на миллиард – в Керчи заменят разводящие сетиАксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций
https://crimea.ria.ru/20240731/aksenov-raskritikoval-uborku-i-dorogi-poselka-primorskiy-pod-feodosiey-1139271441.html
крым
сакский район
новофедоровка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139738946_98:0:1235:853_1920x0_80_0_0_a9dd074ea04744eb4e42af25fe5721a3.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, сергей аксенов, сакский район, городская среда, новофедоровка
Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе
В ходе выездной работы Сергей Аксенов поручил навести порядок в селах Сакского района
18:13 21.08.2024 (обновлено: 18:26 21.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе. Об этом глава республики заявил по итогам рабочей поездки в регион.
"В селе Фрунзе не снесен недострой, расположенный у отремонтированного и благоустроенного сквера Победы. Здание необходимо огородить. В селе срочно должен быть наведен порядок. С точки зрения санитарной очистки, уборки и покоса ситуация даже в центре не выдерживает никакой критики", - написал он в своем Telegram-канале.
Также глава республики осмотрел сельскую амбулаторию, которая была открыта в 2021 году. По словам главы, учреждение требует дополнительного оснащения мебелью.
В поселке Новофедоровка глава Крыма поручил проработать возможность проведения капитального ремонта учреждения в школе. А также поручил очистить водоемы от зарослей камыша, обеспечив привлекательный для туристов внешний вид. Существующие в поселке гостевые дома, по словам Аксенова, должны пройти процедуру легализации.
По словам главы республики, в Сакском районе также много нареканий на работу общественного транспорта. И ситуацию с соблюдением расписания местному перевозчику нужно исправить до 1 сентября.
"В противном случае будем рассматривать вопрос передачи ГУП РК "Крымтроллейбус" всей маршрутной сети", - уточнил Аксенов.
А до конца текущего года во всех населенных пунктах района установят уличное освещение. Администрация района до конца недели должна подготовить план, заключил Аксенов.
Ранее Аксенов поручил отремонтировать участок магистрального водовода
в Сакском районе к июлю следующего года.
Говоря о других актуальных проблемах Сакского района, глава республики отметил, что для стабилизации напряжения в электросетях необходимо заменить восемь трансформаторных подстанций.
Читайте также на РИА Новости Крым: