https://crimea.ria.ru/20240808/aksenov-dal-krymenergo-nedelyu-na-vyyavlenie-problemnykh-elektropodstantsiy-1139456328.html

Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций

Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что благодаря обновлению большинства трансформаторных подстанций в Симферопольском районе число жалоб граждан на низкое и... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T14:37

2024-08-08T14:37

2024-08-08T14:43

сергей аксенов

гуп рк "крымэнерго"

новости крыма

крым

симферопольский район

электроэнергия

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что благодаря обновлению большинства трансформаторных подстанций в Симферопольском районе число жалоб граждан на низкое и нестабильное напряжение в электросетях существенно снизилось, и дал неделю на то, чтобы в "Крымэнерго" определили оставшиеся ТП, требующие обновления в других муниципалитетах республики.По словам Аксенова, значительно снизилось число обращений крымчан с жалобами на низкое и нестабильное напряжение в сети. Добиться этого удалось благодаря замене старых трансформаторных подстанций на новые за счет республиканского бюджета.Эта работа на 95% завершена в самом проблемном Симферопольском районе, сказал глава Крыма в ходе рабочего совещания. И дал поручение руководителю "Крымэнерго" Максиму Шклярскому проанализировать ситуацию в других муниципалитетах республики, где остались ТП, требующие замены.Что касается аварийных ситуаций и увеличения числа поступающих в колл-центр звонков, решить этот вопрос необходимо, привлекая как можно больше операторов, отметил он."Также в течение часа информация по факту аварии должна публиковаться на всех официальных источниках предприятия. Это поможет снизить нагрузку на горячую линию", – добавил Аксенов.Глава Крыма высказал уверенность, что внедрение всех этих мер поможет достигнуть необходимых стандартов в работе "Крымэнерго", увеличить прибыль предприятия и обеспечить крымчан качественными услугами.При этом Аксенов анонсировал рейды сотрудников "Крымэнерго" по выявлению приборов учета, которые позволяют занижать объем потребляемого электричества из-за несанкционированных подключений, и предупредил самих потребителей об ответственности.В свою очередь руководитель "Крымэнерго" Шклярский проинформировал, что в данный момент завершается опломбировка фидеров подстанций, чтобы исключить возможность несанкционированного вмешательства и потенциального хищения электроэнергии.Накануне из-за аварий на сетях были обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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