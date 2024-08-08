https://crimea.ria.ru/20240808/aksenov-dal-krymenergo-nedelyu-na-vyyavlenie-problemnykh-elektropodstantsiy-1139456328.html
Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций
Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что благодаря обновлению большинства трансформаторных подстанций в Симферопольском районе число жалоб граждан на низкое и... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T14:37
2024-08-08T14:37
2024-08-08T14:43
сергей аксенов
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электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что благодаря обновлению большинства трансформаторных подстанций в Симферопольском районе число жалоб граждан на низкое и нестабильное напряжение в электросетях существенно снизилось, и дал неделю на то, чтобы в "Крымэнерго" определили оставшиеся ТП, требующие обновления в других муниципалитетах республики.По словам Аксенова, значительно снизилось число обращений крымчан с жалобами на низкое и нестабильное напряжение в сети. Добиться этого удалось благодаря замене старых трансформаторных подстанций на новые за счет республиканского бюджета.Эта работа на 95% завершена в самом проблемном Симферопольском районе, сказал глава Крыма в ходе рабочего совещания. И дал поручение руководителю "Крымэнерго" Максиму Шклярскому проанализировать ситуацию в других муниципалитетах республики, где остались ТП, требующие замены.Что касается аварийных ситуаций и увеличения числа поступающих в колл-центр звонков, решить этот вопрос необходимо, привлекая как можно больше операторов, отметил он."Также в течение часа информация по факту аварии должна публиковаться на всех официальных источниках предприятия. Это поможет снизить нагрузку на горячую линию", – добавил Аксенов.Глава Крыма высказал уверенность, что внедрение всех этих мер поможет достигнуть необходимых стандартов в работе "Крымэнерго", увеличить прибыль предприятия и обеспечить крымчан качественными услугами.При этом Аксенов анонсировал рейды сотрудников "Крымэнерго" по выявлению приборов учета, которые позволяют занижать объем потребляемого электричества из-за несанкционированных подключений, и предупредил самих потребителей об ответственности.В свою очередь руководитель "Крымэнерго" Шклярский проинформировал, что в данный момент завершается опломбировка фидеров подстанций, чтобы исключить возможность несанкционированного вмешательства и потенциального хищения электроэнергии.Накануне из-за аварий на сетях были обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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сергей аксенов, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, крым, симферопольский район, электроэнергия, электричество
Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций
Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление требующих замены трансформаторных подстанций
14:37 08.08.2024 (обновлено: 14:43 08.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что благодаря обновлению большинства трансформаторных подстанций в Симферопольском районе число жалоб граждан на низкое и нестабильное напряжение в электросетях существенно снизилось, и дал неделю на то, чтобы в "Крымэнерго" определили оставшиеся ТП, требующие обновления в других муниципалитетах республики.
По словам Аксенова, значительно снизилось число обращений крымчан с жалобами на низкое и нестабильное напряжение в сети. Добиться этого удалось благодаря замене старых трансформаторных подстанций на новые за счет республиканского бюджета.
Эта работа на 95% завершена в самом проблемном Симферопольском районе, сказал глава Крыма в ходе рабочего совещания. И дал поручение руководителю "Крымэнерго" Максиму Шклярскому проанализировать ситуацию в других муниципалитетах республики, где остались ТП, требующие замены.
"Оцените все обращения, которые поступали за последние полгода, именно по скачкам напряжения. И к следующему четвергу все ТП острые, где если вдруг необходим режим ручного вмешательства, давайте… Общая задача – повысить качество поставки электроэнергии потребителям. Нареканий в этом вопросе быть не должно", – сказал Аксенов.
Что касается аварийных ситуаций и увеличения числа поступающих в колл-центр звонков, решить этот вопрос необходимо, привлекая как можно больше операторов, отметил он.
"Также в течение часа информация по факту аварии должна публиковаться на всех официальных источниках предприятия. Это поможет снизить нагрузку на горячую линию", – добавил Аксенов.
Глава Крыма высказал уверенность, что внедрение всех этих мер поможет достигнуть необходимых стандартов в работе "Крымэнерго", увеличить прибыль предприятия и обеспечить крымчан качественными услугами.
При этом Аксенов анонсировал рейды сотрудников "Крымэнерго" по выявлению приборов учета, которые позволяют занижать объем потребляемого электричества из-за несанкционированных подключений, и предупредил самих потребителей об ответственности.
"Не связывайтесь с мошенниками, которые предлагают незаконные схемы. Проверка будет повсеместной, за нарушения начислят штрафы и пени", – предупредил Аксенов.
В свою очередь руководитель "Крымэнерго" Шклярский проинформировал, что в данный момент завершается опломбировка фидеров подстанций, чтобы исключить возможность несанкционированного вмешательства и потенциального хищения электроэнергии.
Накануне
из-за аварий на сетях были обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма.
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