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Из-за аварии обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Из-за аварии обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма
Из-за аварии обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Из-за аварии обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма
1969 человек остались без электроэнергии в двух районах Крыма из-за аварии на сетях. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T22:38
2024-08-07T22:53
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юбк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. 1969 человек остались без электроэнергии в двух районах Крыма из-за аварии на сетях. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.По информации Воронкина, в Большой Ялте обесточены жители поселков городского типа Никита и Массандра, а также поселка Даниловка. Всего без света на ЮБК остались 961 абонент.В Красногвардейском районе электричество отключено в селах Петровка и Новоэстония, а также в пгт Красногвардейское. В этом районе обесточены 1008 человек.Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.В среду из-за технологического сбоя в Евпатории больше пяти тысяч жителей остались без электроснабжения. По данным Воронкина, отключены 18 трансформаторных подстанций.Кроме того, из-за аварии на сетях оказались обесточены жители Алупки и Кореиза в Большой Ялте. По данным "Крымэнерго", без света остались 1236 абонентов.
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Из-за аварии обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма

В Большой Ялте и Красногвардейском районе Крыма из-за аварии 6 сел остались без света

22:38 07.08.2024 (обновлено: 22:53 07.08.2024)
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту в Крыму
Вид на Ялту в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. 1969 человек остались без электроэнергии в двух районах Крыма из-за аварии на сетях. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в городском округе Ялта и Красногвардейском районе", - говорится в сообщении.

По информации Воронкина, в Большой Ялте обесточены жители поселков городского типа Никита и Массандра, а также поселка Даниловка. Всего без света на ЮБК остались 961 абонент.
В Красногвардейском районе электричество отключено в селах Петровка и Новоэстония, а также в пгт Красногвардейское. В этом районе обесточены 1008 человек.
Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
В среду из-за технологического сбоя в Евпатории больше пяти тысяч жителей остались без электроснабжения. По данным Воронкина, отключены 18 трансформаторных подстанций.
Кроме того, из-за аварии на сетях оказались обесточены жители Алупки и Кореиза в Большой Ялте. По данным "Крымэнерго", без света остались 1236 абонентов.
 
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