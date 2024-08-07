https://crimea.ria.ru/20240807/iz-za-avarii-obestocheny-poselki-v-yalte-i-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-1139442680.html
Из-за аварии обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма
Из-за аварии обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Из-за аварии обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма
1969 человек остались без электроэнергии в двух районах Крыма из-за аварии на сетях. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T22:38
2024-08-07T22:38
2024-08-07T22:53
крым
ялта
юбк
красногвардейское
красногвардейский район
жкх
жкх крыма и севастополя
энергосистема крыма
гуп рк "крымэнерго"
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/29/1115972991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35578891b14567fe43bb15824915fc41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. 1969 человек остались без электроэнергии в двух районах Крыма из-за аварии на сетях. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.По информации Воронкина, в Большой Ялте обесточены жители поселков городского типа Никита и Массандра, а также поселка Даниловка. Всего без света на ЮБК остались 961 абонент.В Красногвардейском районе электричество отключено в селах Петровка и Новоэстония, а также в пгт Красногвардейское. В этом районе обесточены 1008 человек.Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.В среду из-за технологического сбоя в Евпатории больше пяти тысяч жителей остались без электроснабжения. По данным Воронкина, отключены 18 трансформаторных подстанций.Кроме того, из-за аварии на сетях оказались обесточены жители Алупки и Кореиза в Большой Ялте. По данным "Крымэнерго", без света остались 1236 абонентов.
крым
ялта
юбк
красногвардейское
красногвардейский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/29/1115972991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4129bb169c1e114fbc265feb58c61aab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, юбк, красногвардейское, красногвардейский район, жкх, жкх крыма и севастополя, энергосистема крыма, гуп рк "крымэнерго", электричество, новости крыма, владимир воронкин
Из-за аварии обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма
В Большой Ялте и Красногвардейском районе Крыма из-за аварии 6 сел остались без света
22:38 07.08.2024 (обновлено: 22:53 07.08.2024)