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Из-за аварии обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма

Из-за аварии обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Из-за аварии обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма

1969 человек остались без электроэнергии в двух районах Крыма из-за аварии на сетях. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T22:38

2024-08-07T22:38

2024-08-07T22:53

крым

ялта

юбк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. 1969 человек остались без электроэнергии в двух районах Крыма из-за аварии на сетях. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.По информации Воронкина, в Большой Ялте обесточены жители поселков городского типа Никита и Массандра, а также поселка Даниловка. Всего без света на ЮБК остались 961 абонент.В Красногвардейском районе электричество отключено в селах Петровка и Новоэстония, а также в пгт Красногвардейское. В этом районе обесточены 1008 человек.Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.В среду из-за технологического сбоя в Евпатории больше пяти тысяч жителей остались без электроснабжения. По данным Воронкина, отключены 18 трансформаторных подстанций.Кроме того, из-за аварии на сетях оказались обесточены жители Алупки и Кореиза в Большой Ялте. По данным "Крымэнерго", без света остались 1236 абонентов.

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2024

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