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Евпатория осталась без света

Евпатория осталась без света - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Евпатория осталась без света

Больше пяти тысяч жителей Евпатории остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T16:51

2024-08-07T16:51

2024-08-07T16:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Больше пяти тысяч жителей Евпатории остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По данным Воронкина, на месте уже работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей – три часа.В среду из-за аварии на сетях оказались обесточены жители Алупки и Кореиза в Большой Ялте. По данным "Крымэнерго", без света остались 1236 абонентов. В Симферополе 7 августа произошла авария на сетях холодного водоснабжения в районе улицы Киевская. В результате без воды остались шесть тысяч жителей в девяти населенных пунктов под Симферополем. По данному факту прокуратура Крыма организовала проверку, в рамках которой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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евпатория

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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