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Евпатория осталась без света - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Евпатория осталась без света
Евпатория осталась без света - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Евпатория осталась без света
Больше пяти тысяч жителей Евпатории остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T16:51
2024-08-07T16:59
крым
евпатория
владимир воронкин
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жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Больше пяти тысяч жителей Евпатории остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По данным Воронкина, на месте уже работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей – три часа.В среду из-за аварии на сетях оказались обесточены жители Алупки и Кореиза в Большой Ялте. По данным "Крымэнерго", без света остались 1236 абонентов. В Симферополе 7 августа произошла авария на сетях холодного водоснабжения в районе улицы Киевская. В результате без воды остались шесть тысяч жителей в девяти населенных пунктов под Симферополем. По данному факту прокуратура Крыма организовала проверку, в рамках которой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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Евпатория осталась без света

Больше пяти тысяч человек остались без света в Евпатории из-за аварии

16:51 07.08.2024 (обновлено: 16:59 07.08.2024)
 
© РИА Новости КрымТуристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
Туристический маршрут Малый Иерусалим в Евпатории - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Больше пяти тысяч жителей Евпатории остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в Евпатории. Обесточено 18 трансформаторных подстанций, 2489 точек поставок, 5294 человек остались без света", - сообщил он в Telegram.

По данным Воронкина, на месте уже работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей – три часа.
В среду из-за аварии на сетях оказались обесточены жители Алупки и Кореиза в Большой Ялте. По данным "Крымэнерго", без света остались 1236 абонентов.
В Симферополе 7 августа произошла авария на сетях холодного водоснабжения в районе улицы Киевская. В результате без воды остались шесть тысяч жителей в девяти населенных пунктов под Симферополем. По данному факту прокуратура Крыма организовала проверку, в рамках которой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
 
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