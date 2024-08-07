https://crimea.ria.ru/20240807/evpatoriya-ostalas-bez-sveta-1139432549.html
Евпатория осталась без света
Евпатория осталась без света - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Евпатория осталась без света
Больше пяти тысяч жителей Евпатории остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T16:51
2024-08-07T16:51
2024-08-07T16:59
крым
евпатория
владимир воронкин
минтопэнерго крыма
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0e/1138106083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4f85ebbb7cc2e2ed3b48b29c5b79e47.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Больше пяти тысяч жителей Евпатории остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По данным Воронкина, на месте уже работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей – три часа.В среду из-за аварии на сетях оказались обесточены жители Алупки и Кореиза в Большой Ялте. По данным "Крымэнерго", без света остались 1236 абонентов. В Симферополе 7 августа произошла авария на сетях холодного водоснабжения в районе улицы Киевская. В результате без воды остались шесть тысяч жителей в девяти населенных пунктов под Симферополем. По данному факту прокуратура Крыма организовала проверку, в рамках которой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0e/1138106083_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7157bb59d295b2ef70e751152b921cd7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, евпатория, владимир воронкин, минтопэнерго крыма, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, электростанция, новости крыма
Евпатория осталась без света
Больше пяти тысяч человек остались без света в Евпатории из-за аварии
16:51 07.08.2024 (обновлено: 16:59 07.08.2024)