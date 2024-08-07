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6 тысяч симферопольцев без воды - прокуратура проводит проверку

6 тысяч симферопольцев без воды - прокуратура проводит проверку - РИА Новости Крым, 07.08.2024

6 тысяч симферопольцев без воды - прокуратура проводит проверку

Прокуратура Крыма организовала проверку из-за аварии на сетях в Симферополе, в результате которой шесть тысяч абонентов остались без воды. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T12:59

2024-08-07T12:59

2024-08-07T13:03

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отключение воды в крыму

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку из-за аварии на сетях в Симферополе, в результате которой шесть тысяч абонентов остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Утром девять населенных пунктов под Симферополем остались без водоснабжения, сообщали ранее в "Воде Крыма". Авария на сетях холодного водоснабжения произошла в районе ул. Киевской. Автоцистерны в населенных пунктах обещали расставить во второй половине дня.Муниципальные службы устраняют последствия аварии, будет обеспечен подвоз воды населению - этот вопрос стоит на постоянном контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.Ранее надзорное ведомство организовало проверку в связи с крупной аварией на коллекторе в Большой Ялте. Авария произошла в июне этого года из-за ненадлежащего обслуживания со стороны Водоканала и привела к массовым отключениям воды. Читайте также на РИА Новости Крым:Число аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зимеВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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