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6 тысяч симферопольцев без воды - прокуратура проводит проверку
6 тысяч симферопольцев без воды - прокуратура проводит проверку - РИА Новости Крым, 07.08.2024
6 тысяч симферопольцев без воды - прокуратура проводит проверку
Прокуратура Крыма организовала проверку из-за аварии на сетях в Симферополе, в результате которой шесть тысяч абонентов остались без воды. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T12:59
2024-08-07T12:59
2024-08-07T13:03
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отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку из-за аварии на сетях в Симферополе, в результате которой шесть тысяч абонентов остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Утром девять населенных пунктов под Симферополем остались без водоснабжения, сообщали ранее в "Воде Крыма". Авария на сетях холодного водоснабжения произошла в районе ул. Киевской. Автоцистерны в населенных пунктах обещали расставить во второй половине дня.Муниципальные службы устраняют последствия аварии, будет обеспечен подвоз воды населению - этот вопрос стоит на постоянном контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.Ранее надзорное ведомство организовало проверку в связи с крупной аварией на коллекторе в Большой Ялте. Авария произошла в июне этого года из-за ненадлежащего обслуживания со стороны Водоканала и привела к массовым отключениям воды. Читайте также на РИА Новости Крым:Число аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зимеВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов
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прокуратура республики крым, симферополь, новости крыма, крым, отключение воды в крыму, жкх крыма и севастополя
6 тысяч симферопольцев без воды - прокуратура проводит проверку
Прокуратура начала проверку из-за аварии на водопроводе в Симферополе
12:59 07.08.2024 (обновлено: 13:03 07.08.2024)