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Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте
Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте
Причиной крупной аварии на коллекторе в Большой Ялте, которая произошла в июне этого года и привела к массовым отключениям воды, стало ненадлежащее обслуживание РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T08:57
2024-08-06T08:57
2024-08-06T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Причиной крупной аварии на коллекторе в Большой Ялте, которая произошла в июне этого года и привела к массовым отключениям воды, стало ненадлежащее обслуживание со стороны Водоканала. Об этом сообщает прокуратура Крыма.23 июня сообщалось, что из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ было остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. К утру следующего дня коммунальщики устранили последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена.Прокуратура Крыма 24 июня начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По требованию Роспотребнадзора в поселках Большой Ялты на ЮБК временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после аварии на канализационном коллекторе.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, ялта, канализационный коллектор, прокуратура республики крым
Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте
Причиной аварии на коллекторе в Большой Ялте стало ненадлежащее обслуживание - прокуратура