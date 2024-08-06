https://crimea.ria.ru/20240806/prokuratura-nazvala-prichinu-avarii-na-kollektore-v-bolshoy-yalte-1139380802.html

Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте

Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте

Причиной крупной аварии на коллекторе в Большой Ялте, которая произошла в июне этого года и привела к массовым отключениям воды, стало ненадлежащее обслуживание РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T08:57

2024-08-06T08:57

2024-08-06T08:57

крым

новости крыма

ялта

канализационный коллектор

прокуратура республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130848454_0:0:1383:778_1920x0_80_0_0_71e5643de1dde23b224212b6673952ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Причиной крупной аварии на коллекторе в Большой Ялте, которая произошла в июне этого года и привела к массовым отключениям воды, стало ненадлежащее обслуживание со стороны Водоканала. Об этом сообщает прокуратура Крыма.23 июня сообщалось, что из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ было остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. К утру следующего дня коммунальщики устранили последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена.Прокуратура Крыма 24 июня начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По требованию Роспотребнадзора в поселках Большой Ялты на ЮБК временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после аварии на канализационном коллекторе.

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ялта, канализационный коллектор, прокуратура республики крым