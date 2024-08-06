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Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте
Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте
Причиной крупной аварии на коллекторе в Большой Ялте, которая произошла в июне этого года и привела к массовым отключениям воды, стало ненадлежащее обслуживание РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T08:57
2024-08-06T08:57
крым
новости крыма
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канализационный коллектор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Причиной крупной аварии на коллекторе в Большой Ялте, которая произошла в июне этого года и привела к массовым отключениям воды, стало ненадлежащее обслуживание со стороны Водоканала. Об этом сообщает прокуратура Крыма.23 июня сообщалось, что из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ было остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. К утру следующего дня коммунальщики устранили последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена.Прокуратура Крыма 24 июня начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По требованию Роспотребнадзора в поселках Большой Ялты на ЮБК временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после аварии на канализационном коллекторе.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, ялта, канализационный коллектор, прокуратура республики крым
Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте

Причиной аварии на коллекторе в Большой Ялте стало ненадлежащее обслуживание - прокуратура

08:57 06.08.2024
 
© РИА НовостиКоллектор в Москве
Коллектор в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Причиной крупной аварии на коллекторе в Большой Ялте, которая произошла в июне этого года и привела к массовым отключениям воды, стало ненадлежащее обслуживание со стороны Водоканала. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

"Установлено, что государственным унитарным предприятием "Водоканал ЮБК" не принято своевременных и надлежащих мер по содержанию и сохранности канализационного коллектора. В этой связи прокуратурой Ялты в адрес директора предприятия внесено представление, которое находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.

23 июня сообщалось, что из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ было остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. К утру следующего дня коммунальщики устранили последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена.
Прокуратура Крыма 24 июня начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По требованию Роспотребнадзора в поселках Большой Ялты на ЮБК временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после аварии на канализационном коллекторе.
 
КрымНовости КрымаЯлтаКанализационный коллекторПрокуратура Республики Крым
 
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