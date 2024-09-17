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В Феодосии во вторник будет громко
В Феодосии во вторник будет громко - РИА Новости Крым, 17.09.2024
В Феодосии во вторник будет громко
В Феодосии во вторник военные будут проводить учебные стрельбы. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T08:25
2024-09-17T08:25
2024-09-17T08:25
феодосия
учения
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
игорь ткаченко
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник военные будут проводить учебные стрельбы. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко.Ранее сообщалось, что под Керчью 17 сентября до 19 сентября будут проходить военные учения.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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феодосия, учения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, игорь ткаченко, новости крыма, крым
В Феодосии во вторник будет громко
В Феодосии во вторник пройдут учебные стрельбы