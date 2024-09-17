https://crimea.ria.ru/20240917/v-feodosii-vo-vtornik-budet-gromko-1140392250.html

В Феодосии во вторник будет громко

В Феодосии во вторник будет громко - РИА Новости Крым, 17.09.2024

В Феодосии во вторник будет громко

В Феодосии во вторник военные будут проводить учебные стрельбы. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T08:25

2024-09-17T08:25

2024-09-17T08:25

феодосия

учения

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

игорь ткаченко

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник военные будут проводить учебные стрельбы. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко.Ранее сообщалось, что под Керчью 17 сентября до 19 сентября будут проходить военные учения.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, учения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, игорь ткаченко, новости крыма, крым