Главные новости Крыма: 9 сентября
Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 9 сентября
22:15 09.09.2024 (обновлено: 22:58 09.09.2024)
© РИА Новости КрымВыборы в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги голосования и ответили на отказ Евросоюза признавать выборы. Экс-глава "Крымавтотранса" получила взятку в виде ремонта квартиры и пойдет за это под суд. В Мининформе Крыма предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета в ближайшие недели. В Черноморском районе Крыма земельные участки для бойцов СВО подключили к электросетям. Фонд Алемдара Караманова ищет ноты одного из последних произведений всемирно известного композитора, которые бесследно пропали.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Выборы в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе, как и во всех остальных регионах РФ, завершилось голосование на выборах разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка составила 47,61% - в Госсовет Крыма по итогам выборов проходят партии "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ. Нарушений зафиксировано не было. Как и в Севастополе, где на выборах в Законодательное собрание проголосовали 47,93% избирателей, определив 4 партии-победителя: "Единая Россия", "Новые люди", ЛДПР и КПРФ.
При этом Евросоюз в понедельник заявил, что не намерен признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы. В ЕС также пригрозили "последствиями" для тех, кто занимался организацией и проведением голосования в Крыму. По мнению депутата Госдумы РФ Михаила Шеремета, заявления Евросоюза по поводу выборов в Госсовет РК ничего не значат, поскольку в странах ЕС давно отсутствует демократия, в отличие от Крыма и всей России.
Дело директора "Крымавтотранса"
Бывшего директора предприятия "Крымавтотранс" обвиняют в растрате и получении взяток, сообщили в понедельник в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя и республиканской прокуратуре. По информации следствия, обвиняемая за взятку в виде ремонта в ее квартире отдала знакомому коммерсанту и его приятелю контракт на ремонт и меблировку помещений предприятия. А также подписала документы об окончании ремонта в учебном корпусе, который на самом деле завершен не был.
Перебои с мобильным интернетом
В Мининформе Крыма предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета из-за технических работ по модернизации сетей мобильных операторов. Перебои возможны в ближайшие две недели с 22:30 до 06:30. Возможно временное кратковременное прекращение предоставления услуг мобильного Интернета, уточнили в ведомстве.
Свет для ветеранов СВО
В Черноморском районе Крыма около 150 земельных участков для бойцов СВО подключили к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия "Крымэнерго". По информации предприятия, энергетики установили трансформаторную подстанцию, проложили свыше 7 километров воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ. Строительство энергообъектов велось за счет средств из республиканского бюджета, уточнили в "Крымэнерго".
Ноты Караманова
Фонд Алемдара Караманова ищет ноты одного из последних произведений всемирно известного композитора, которые бесследно пропали. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала дочь Алемдара Караманова Кристина. Речь идет о хоровой мессе "Херсонес" – небольшом музыкальном произведении, посвященном истории античного города. Текст к мессе сочинил крымский поэт Владимир Норманский. В настоящее время Фонд Алемдара Караманова ищет не оригинальные записи, а хотя бы копии нот хоровой мессы. По словам Кристины Карамановой, это произведение готов исполнить Севастопольский симфонический оркестр.