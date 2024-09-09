https://crimea.ria.ru/20240909/glavnye-novosti-kryma-9-sentyabrya-1140241187.html

Главные новости Крыма: 9 сентября

Главные новости Крыма: 9 сентября - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Главные новости Крыма: 9 сентября

В Крыму подвели итоги голосования и ответили на отказ Евросоюза признавать выборы. Экс-глава "Крымавтотранса" получила взятку в виде ремонта квартиры и пойдет... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги голосования и ответили на отказ Евросоюза признавать выборы. Экс-глава "Крымавтотранса" получила взятку в виде ремонта квартиры и пойдет за это под суд. В Мининформе Крыма предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета в ближайшие недели. В Черноморском районе Крыма земельные участки для бойцов СВО подключили к электросетям. Фонд Алемдара Караманова ищет ноты одного из последних произведений всемирно известного композитора, которые бесследно пропали.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Выборы в Крыму и СевастополеВ Крыму и Севастополе, как и во всех остальных регионах РФ, завершилось голосование на выборах разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка составила 47,61% - в Госсовет Крыма по итогам выборов проходят партии "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ. Нарушений зафиксировано не было. Как и в Севастополе, где на выборах в Законодательное собрание проголосовали 47,93% избирателей, определив 4 партии-победителя: "Единая Россия", "Новые люди", ЛДПР и КПРФ.При этом Евросоюз в понедельник заявил, что не намерен признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы. В ЕС также пригрозили "последствиями" для тех, кто занимался организацией и проведением голосования в Крыму. По мнению депутата Госдумы РФ Михаила Шеремета, заявления Евросоюза по поводу выборов в Госсовет РК ничего не значат, поскольку в странах ЕС давно отсутствует демократия, в отличие от Крыма и всей России.Дело директора "Крымавтотранса"Бывшего директора предприятия "Крымавтотранс" обвиняют в растрате и получении взяток, сообщили в понедельник в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя и республиканской прокуратуре. По информации следствия, обвиняемая за взятку в виде ремонта в ее квартире отдала знакомому коммерсанту и его приятелю контракт на ремонт и меблировку помещений предприятия. А также подписала документы об окончании ремонта в учебном корпусе, который на самом деле завершен не был.Перебои с мобильным интернетомВ Мининформе Крыма предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета из-за технических работ по модернизации сетей мобильных операторов. Перебои возможны в ближайшие две недели с 22:30 до 06:30. Возможно временное кратковременное прекращение предоставления услуг мобильного Интернета, уточнили в ведомстве.Свет для ветеранов СВОВ Черноморском районе Крыма около 150 земельных участков для бойцов СВО подключили к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия "Крымэнерго". По информации предприятия, энергетики установили трансформаторную подстанцию, проложили свыше 7 километров воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ. Строительство энергообъектов велось за счет средств из республиканского бюджета, уточнили в "Крымэнерго".Ноты КарамановаФонд Алемдара Караманова ищет ноты одного из последних произведений всемирно известного композитора, которые бесследно пропали. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала дочь Алемдара Караманова Кристина. Речь идет о хоровой мессе "Херсонес" – небольшом музыкальном произведении, посвященном истории античного города. Текст к мессе сочинил крымский поэт Владимир Норманский. В настоящее время Фонд Алемдара Караманова ищет не оригинальные записи, а хотя бы копии нот хоровой мессы. По словам Кристины Карамановой, это произведение готов исполнить Севастопольский симфонический оркестр.

https://crimea.ria.ru/20240909/politolog-otsenila-yavku-na-vyborakh-v-krymu-i-sevastopole-1140238659.html

https://crimea.ria.ru/20240909/avtobus-sbil-podrostka-v-yalte-1140225604.html

https://crimea.ria.ru/20240909/predlagali-zarabotat-v-internete-zhiteli-sevastopolya-lishilis-852-tysyach-1140236186.html

https://crimea.ria.ru/20240909/dnevnik-sevastopolskogo-shkolnika-chemu-on-posvyaschen-v-etom-uchebnom-godu-1140236059.html

https://crimea.ria.ru/20240909/chto-im-stoit-krym-postroit-zachem-ego-risuyut-v-ukrainskikh-uchebnikakh-1140237841.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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