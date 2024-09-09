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В Крыму участки для бойцов СВО подключают к электросетям

В Крыму участки для бойцов СВО подключают к электросетям - РИА Новости Крым, 09.09.2024

В Крыму участки для бойцов СВО подключают к электросетям

В Черноморском районе Крыма около 150 земельных участков для бойцов СВО подключили к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T09:23

2024-09-09T09:23

2024-09-09T09:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма около 150 земельных участков для бойцов СВО подключили к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия "Крымэнерго".По информации предприятия, энергетики установили трансформаторную подстанцию, проложили свыше 7 км воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ. Строительство энергообъектов велось за счет средств из республиканского бюджета, уточнили в "Крымэнерго".Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны после 5 сентября, гарантировано имеют право на получение землю, не зависимо от места их прописки.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в КрымуНа востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВОВ Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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