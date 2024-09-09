https://crimea.ria.ru/20240909/eks-direktor-krymavtotrans-poydet-pod-sud-za-vzyatki-1140237444.html

Экс-директор "Крымавтотранс" пойдет под суд за взятки

Экс-директор "Крымавтотранс" пойдет под суд за взятки - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Экс-директор "Крымавтотранс" пойдет под суд за взятки

Бывшего директора предприятия "Крымавтотранс" обвиняют в растрате и получении взяток. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя и республиканская... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T17:30

2024-09-09T17:30

2024-09-09T17:32

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следком крыма и севастополя

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"крымавтотранс"

растрата

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Бывшего директора предприятия "Крымавтотранс" обвиняют в растрате и получении взяток. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя и республиканская прокуратура.По информации следствия, обвиняемая, еще будучи в должности, пообещала знакомому предпринимателю, действующему в строительной сфере, и его приятелю, который производил мебель, содействие в заключении "Крымавтотранс" договоров на ремонт и меблировку помещений предприятия.Предпринимателям также было обещано последующее покровительство в виде заключения договоров исключительно с ними. В ответ директор потребовала взятку в виде проведения ремонта в ее квартире.По информации прокуратуры, стоимость ремонта оценена в сумму свыше 368 тысяч рублей.Также, зная, что ремонт учебного корпуса выполнен не в полном объеме, обвиняемая, по информации Следкома, подписала документы, которые свидетельствуют об обратном. Предприниматели же за свою работу получили сумму, превышающую 1,2 миллиона рублей.Сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД деятельность директора предприятия была выявлена и пресечена. По ее месту жительства проведены обыски, изъяты материалы, которые подтверждают ее противозаконную деятельность. На квартиру, земельный участок и денежные средства, принадлежащие обвиняемой, наложен арест.Возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере и получении взяток в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, в том числе в особо крупном размере. Расследование завершено. В прокуратуре Крыма сообщают, что дело направлено в Симферопольский районный суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в получении взяткиСК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказаЭкс-директор "Севгеоцентра" осужден на 8 лет колонии за взятку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, происшествия, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, взятка, "крымавтотранс", растрата