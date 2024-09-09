https://crimea.ria.ru/20240909/eks-direktor-krymavtotrans-poydet-pod-sud-za-vzyatki-1140237444.html
Экс-директор "Крымавтотранс" пойдет под суд за взятки
Экс-директор "Крымавтотранс" пойдет под суд за взятки - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Экс-директор "Крымавтотранс" пойдет под суд за взятки
Бывшего директора предприятия "Крымавтотранс" обвиняют в растрате и получении взяток. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя и республиканская... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T17:30
2024-09-09T17:30
2024-09-09T17:32
новости крыма
происшествия
следком крыма и севастополя
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взятка
"крымавтотранс"
растрата
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Бывшего директора предприятия "Крымавтотранс" обвиняют в растрате и получении взяток. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя и республиканская прокуратура.По информации следствия, обвиняемая, еще будучи в должности, пообещала знакомому предпринимателю, действующему в строительной сфере, и его приятелю, который производил мебель, содействие в заключении "Крымавтотранс" договоров на ремонт и меблировку помещений предприятия.Предпринимателям также было обещано последующее покровительство в виде заключения договоров исключительно с ними. В ответ директор потребовала взятку в виде проведения ремонта в ее квартире.По информации прокуратуры, стоимость ремонта оценена в сумму свыше 368 тысяч рублей.Также, зная, что ремонт учебного корпуса выполнен не в полном объеме, обвиняемая, по информации Следкома, подписала документы, которые свидетельствуют об обратном. Предприниматели же за свою работу получили сумму, превышающую 1,2 миллиона рублей.Сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД деятельность директора предприятия была выявлена и пресечена. По ее месту жительства проведены обыски, изъяты материалы, которые подтверждают ее противозаконную деятельность. На квартиру, земельный участок и денежные средства, принадлежащие обвиняемой, наложен арест.Возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере и получении взяток в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, в том числе в особо крупном размере. Расследование завершено. В прокуратуре Крыма сообщают, что дело направлено в Симферопольский районный суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в получении взяткиСК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказаЭкс-директор "Севгеоцентра" осужден на 8 лет колонии за взятку
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, происшествия, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, взятка, "крымавтотранс", растрата
Экс-директор "Крымавтотранс" пойдет под суд за взятки
Бывшего директора "Крымавтотранс" будут судить за взятки и растрату
17:30 09.09.2024 (обновлено: 17:32 09.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Бывшего директора предприятия "Крымавтотранс" обвиняют в растрате и получении взяток. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя и республиканская прокуратура.
По информации следствия, обвиняемая, еще будучи в должности, пообещала знакомому предпринимателю, действующему в строительной сфере, и его приятелю, который производил мебель, содействие в заключении "Крымавтотранс" договоров на ремонт и меблировку помещений предприятия.
Предпринимателям также было обещано последующее покровительство в виде заключения договоров исключительно с ними. В ответ директор потребовала взятку в виде проведения ремонта в ее квартире.
"Должностное лицо заключила ряд договоров на ремонт учебного корпуса предприятия, изготовление и установку офисной мебели на сумму более 28 миллионов рублей, а предприниматели с декабря 2022 года по октябрь 2023 года с участием привлеченных работников провели ремонт в квартире руководителя автотранспортной организации и меблировали ее на сумму порядка 1,8 миллиона рублей", – говорится в сообщении Следкома Крыма и Севастополя.
По информации прокуратуры, стоимость ремонта оценена в сумму свыше 368 тысяч рублей.
Также, зная, что ремонт учебного корпуса выполнен не в полном объеме, обвиняемая, по информации Следкома, подписала документы, которые свидетельствуют об обратном. Предприниматели же за свою работу получили сумму, превышающую 1,2 миллиона рублей.
Сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД деятельность директора предприятия была выявлена и пресечена. По ее месту жительства проведены обыски, изъяты материалы, которые подтверждают ее противозаконную деятельность. На квартиру, земельный участок и денежные средства, принадлежащие обвиняемой, наложен арест.
Возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере и получении взяток в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, в том числе в особо крупном размере. Расследование завершено. В прокуратуре Крыма сообщают, что дело направлено в Симферопольский районный суд.
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