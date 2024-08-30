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Экс-директор "Севгеоцентра" осужден на 8 лет колонии за взятку
Экс-директор "Севгеоцентра" осужден на 8 лет колонии за взятку - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Экс-директор "Севгеоцентра" осужден на 8 лет колонии за взятку
Бывший директор Севастопольского центра землеустройства и геодезии ("Севгеоцентр") приговорен к восьми годам лишения свободы за взятку в один миллион рублей. Об РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T20:07
2024-08-30T20:07
2024-08-30T20:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Бывший директор Севастопольского центра землеустройства и геодезии ("Севгеоцентр") приговорен к восьми годам лишения свободы за взятку в один миллион рублей. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, к директору "Севгеоцентра" обратился индивидуальный предприниматель по вопросу продажи учреждением недвижимости в центре города. Руководитель организации предложил бизнесмену приобрести несколько нежилых помещений по улице Очаковцев, потребовав за это взятку в миллион рублейСотрудники управлений МВД и ФСБ задержали директора с поличным сразу после получения им взятки.Осужденного взяли под стражу в зале суда, добавили в прокуратуре Севастополя.Ранее в суд передали уголовное дело в отношении бывшего налогового инспектора УФНС по Севастополю, которая за взятки предупреждала коммерческие организации о предстоящих проверках и представляла предварительные сведения о нарушениях для их сокрытия.Читайте также на РИА Новости Крым:Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взяткиНеприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупцииБрал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонии
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севастополь, новости, прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя, суд, приговор, взятка
Экс-директор "Севгеоцентра" осужден на 8 лет колонии за взятку
Экс-директор центра геодезии в Севастополе получил 8 лет колонии за взятку в 1 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Бывший директор Севастопольского центра землеустройства и геодезии ("Севгеоцентр") приговорен к восьми годам лишения свободы за взятку в один миллион рублей. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, к директору "Севгеоцентра" обратился индивидуальный предприниматель по вопросу продажи учреждением недвижимости в центре города. Руководитель организации предложил бизнесмену приобрести несколько нежилых помещений по улице Очаковцев, потребовав за это взятку в миллион рублей
Сотрудники управлений МВД и ФСБ задержали директора с поличным сразу после получения им взятки.
"Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил обвиняемого к наказанию в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 2,06 миллиона рублей с запретом занимать определенные должности в течение пяти лет", – говорится в сообщении.
Осужденного взяли под стражу в зале суда, добавили в прокуратуре Севастополя.
Ранее в суд передали уголовное дело
в отношении бывшего налогового инспектора УФНС по Севастополю, которая за взятки предупреждала коммерческие организации о предстоящих проверках и представляла предварительные сведения о нарушениях для их сокрытия.
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