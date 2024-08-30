https://crimea.ria.ru/20240830/eks-direktor-sevgeotsentra-osuzhden-na-8-let-kolonii-za-vzyatku-1140015669.html

Экс-директор "Севгеоцентра" осужден на 8 лет колонии за взятку

Экс-директор "Севгеоцентра" осужден на 8 лет колонии за взятку - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Экс-директор "Севгеоцентра" осужден на 8 лет колонии за взятку

Бывший директор Севастопольского центра землеустройства и геодезии ("Севгеоцентр") приговорен к восьми годам лишения свободы за взятку в один миллион рублей. Об РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T20:07

2024-08-30T20:07

2024-08-30T20:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Бывший директор Севастопольского центра землеустройства и геодезии ("Севгеоцентр") приговорен к восьми годам лишения свободы за взятку в один миллион рублей. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, к директору "Севгеоцентра" обратился индивидуальный предприниматель по вопросу продажи учреждением недвижимости в центре города. Руководитель организации предложил бизнесмену приобрести несколько нежилых помещений по улице Очаковцев, потребовав за это взятку в миллион рублейСотрудники управлений МВД и ФСБ задержали директора с поличным сразу после получения им взятки.Осужденного взяли под стражу в зале суда, добавили в прокуратуре Севастополя.Ранее в суд передали уголовное дело в отношении бывшего налогового инспектора УФНС по Севастополю, которая за взятки предупреждала коммерческие организации о предстоящих проверках и представляла предварительные сведения о нарушениях для их сокрытия.Читайте также на РИА Новости Крым:Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взяткиНеприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупцииБрал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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