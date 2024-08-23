Рейтинг@Mail.ru
Брала взятки: экс-налоговый инспектор в Севастополе пойдет под суд - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240823/brala-vzyatki-eks-nalogovyy-inspektor-v-sevastopole-poydet-pod-sud-1139829330.html
Брала взятки: экс-налоговый инспектор в Севастополе пойдет под суд
Брала взятки: экс-налоговый инспектор в Севастополе пойдет под суд - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Брала взятки: экс-налоговый инспектор в Севастополе пойдет под суд
Бывший налоговый инспектор пойдет под суд по делу о получении взяток за предупреждение о проверках. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T17:08
2024-08-23T17:15
гсу ск россии по крыму и севастополю
крым
фнс россии по республике крым
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Бывший налоговый инспектор пойдет под суд по делу о получении взяток за предупреждение о проверках. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя.По информации следствия, незаконное вознаграждение в размере 69 тысяч рублей обвиняемая получила через свою знакомую в период с сентября 2022 года по июнь 2023 года.Преступную схему выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю."Органом предварительного следствия должностное лицо обвиняется в двух эпизодах получения взяток в значительном размере. Наложен арест на деньги, ювелирные изделия, транспортные средства и недвижимое имущество, принадлежащие обвиняемой", - уточняют в следкоме.Расследование уголовного дела завершено. Также ранее в суд направлены уголовные дела в отношении взяткодателей и посредника в передаче взяток.Ранее по делу о крупной взятке был задержан начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).Читайте также на РИА Новости Крым:Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взяткиНеприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупцииБрал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонии
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_66ec923c978a502ba89acf6155842513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, фнс россии по республике крым, новости крыма, происшествия
Брала взятки: экс-налоговый инспектор в Севастополе пойдет под суд

Экс-налоговый инспектор обвиняется в получении взяток за предупреждение о проверках

17:08 23.08.2024 (обновлено: 17:15 23.08.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Бывший налоговый инспектор пойдет под суд по делу о получении взяток за предупреждение о проверках. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя.
"Бывший государственный налоговый инспектор УФНС России по Севастополю за взятки предупреждала коммерческие организации о предстоящих проверках и представляла предварительные сведения о нарушениях для их сокрытия", - говорится в сообщении.
По информации следствия, незаконное вознаграждение в размере 69 тысяч рублей обвиняемая получила через свою знакомую в период с сентября 2022 года по июнь 2023 года.
Преступную схему выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Органом предварительного следствия должностное лицо обвиняется в двух эпизодах получения взяток в значительном размере. Наложен арест на деньги, ювелирные изделия, транспортные средства и недвижимое имущество, принадлежащие обвиняемой", - уточняют в следкоме.
Расследование уголовного дела завершено. Также ранее в суд направлены уголовные дела в отношении взяткодателей и посредника в передаче взяток.
Ранее по делу о крупной взятке был задержан начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Читайте также на РИА Новости Крым:
Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взятки
Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции
Брал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонии
 
ГСУ СК России по Крыму и СевастополюКрымФНС России по Республике КрымНовости КрымаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Погиб под Курском: в Крыму простились в участников СВО
17:21Спецназ освободил заложников в колонии под Волгоградом
17:16Энергоблок Ростовской АЭС отключен из-за выявленного дефекта
17:08Брала взятки: экс-налоговый инспектор в Севастополе пойдет под суд
16:51ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков за неделю
16:12Сбиты два самолета и четыре вертолета ВВС Украины
15:54Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянии
15:5329 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ
15:36ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине
15:36ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктура
15:25Еще две тысячи человек покинули приграничье Курской области – МЧС
15:17Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии
15:01Семь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС
14:44Четверо раненных заключенными сотрудников УФСИН госпитализированы
14:36Бастрыкин затребовал доклад по делу о захвате заложников в колонии
14:19Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны
14:07Ситуация на Крымском мосту после перекрытия движения
14:00Рейд в Севастополе открыт
13:58По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное дело
13:58Крымский мост открыт
Лента новостейМолния