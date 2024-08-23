https://crimea.ria.ru/20240823/brala-vzyatki-eks-nalogovyy-inspektor-v-sevastopole-poydet-pod-sud-1139829330.html

Брала взятки: экс-налоговый инспектор в Севастополе пойдет под суд

Брала взятки: экс-налоговый инспектор в Севастополе пойдет под суд - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Брала взятки: экс-налоговый инспектор в Севастополе пойдет под суд

Бывший налоговый инспектор пойдет под суд по делу о получении взяток за предупреждение о проверках. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T17:08

2024-08-23T17:08

2024-08-23T17:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Бывший налоговый инспектор пойдет под суд по делу о получении взяток за предупреждение о проверках. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя.По информации следствия, незаконное вознаграждение в размере 69 тысяч рублей обвиняемая получила через свою знакомую в период с сентября 2022 года по июнь 2023 года.Преступную схему выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю."Органом предварительного следствия должностное лицо обвиняется в двух эпизодах получения взяток в значительном размере. Наложен арест на деньги, ювелирные изделия, транспортные средства и недвижимое имущество, принадлежащие обвиняемой", - уточняют в следкоме.Расследование уголовного дела завершено. Также ранее в суд направлены уголовные дела в отношении взяткодателей и посредника в передаче взяток.Ранее по делу о крупной взятке был задержан начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).Читайте также на РИА Новости Крым:Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взяткиНеприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупцииБрал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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