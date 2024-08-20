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Глава управления ФСИН задержан ФСБ по делу о крупной взятке - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Глава управления ФСИН задержан ФСБ по делу о крупной взятке
Глава управления ФСИН задержан ФСБ по делу о крупной взятке - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Глава управления ФСИН задержан ФСБ по делу о крупной взятке
Начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержан сотрудниками ФСБ по делу о крупной взятке, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T21:16
2024-08-20T21:17
фсин
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новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержан сотрудниками ФСБ по делу о крупной взятке, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство.Уточняется, что задержание подозреваемого сотрудники ФСБ произвели совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН."Задержан начальник Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере")", – цитирует агенство сообщение пресс-центра Федеральной службы безопасности.В данный момент рассматривается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Кроме того, назначена служебная проверка.За взятки в этом месяце был также арестован начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы и задержан полицейский.Ранее 20 августа сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника одной из научных организаций Москвы, который по указанию украинских спецслужб осуществлял DDoS-атаки на критически важные объекты РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ возбудила дело на итальянских журналистов после съемки в Судже Хотел воевать за Украину: ФСБ задержала жителя Новгородской областиВ Крыму осудили участника незаконного вооруженного формирования
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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фсин, взятка, новости, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Глава управления ФСИН задержан ФСБ по делу о крупной взятке

Начальник управления ФСИН задержан по подозрению в получении крупной взятки – ФСБ

21:16 20.08.2024 (обновлено: 21:17 20.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержан сотрудниками ФСБ по делу о крупной взятке, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство.
Уточняется, что задержание подозреваемого сотрудники ФСБ произвели совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН.
"Задержан начальник Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере")", – цитирует агенство сообщение пресс-центра Федеральной службы безопасности.
В данный момент рассматривается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Кроме того, назначена служебная проверка.
За взятки в этом месяце был также арестован начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы и задержан полицейский.
Ранее 20 августа сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника одной из научных организаций Москвы, который по указанию украинских спецслужб осуществлял DDoS-атаки на критически важные объекты РФ.
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ФСИНВзяткаНовостиПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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