https://crimea.ria.ru/20240820/glava-upravleniya-fsin-zaderzhan-fsb-po-delu-o-krupnoy-vzyatke-1139749915.html

Глава управления ФСИН задержан ФСБ по делу о крупной взятке

Глава управления ФСИН задержан ФСБ по делу о крупной взятке - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Глава управления ФСИН задержан ФСБ по делу о крупной взятке

Начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержан сотрудниками ФСБ по делу о крупной взятке, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T21:16

2024-08-20T21:16

2024-08-20T21:17

фсин

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержан сотрудниками ФСБ по делу о крупной взятке, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство.Уточняется, что задержание подозреваемого сотрудники ФСБ произвели совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН."Задержан начальник Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере")", – цитирует агенство сообщение пресс-центра Федеральной службы безопасности.В данный момент рассматривается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Кроме того, назначена служебная проверка.За взятки в этом месяце был также арестован начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы и задержан полицейский.Ранее 20 августа сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника одной из научных организаций Москвы, который по указанию украинских спецслужб осуществлял DDoS-атаки на критически важные объекты РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ возбудила дело на итальянских журналистов после съемки в Судже Хотел воевать за Украину: ФСБ задержала жителя Новгородской областиВ Крыму осудили участника незаконного вооруженного формирования

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсин, взятка, новости, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)