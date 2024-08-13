https://crimea.ria.ru/20240813/v-krymu-osudili-uchastnika-nezakonnogo-vooruzhennogo-formirovaniya-1139558477.html

В Крыму осудили участника незаконного вооруженного формирования

В Крыму осудили участника незаконного вооруженного формирования - РИА Новости Крым, 13.08.2024

В Крыму осудили участника незаконного вооруженного формирования

В Крыму к 8,5 годам лишения свободы приговорили участника незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба Красноперекопского районного суда РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T10:49

2024-08-13T10:49

2024-08-13T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму к 8,5 годам лишения свободы приговорили участника незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба Красноперекопского районного суда республики. По данным следствия, житель Красноперекопского района добровольно прибыл в лагерь незаконного вооруженного формирования, расположенный вблизи села Чонгар Генического района Херсонской области, вступил в его состав и принимал активное участие в деятельности с 2016 по 2022 годы. Сообщается, что во время судебного заседания подсудимый все отрицал и вину не признал. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 208 УК РФ за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Подсудимого приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшегося срока наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год. Приговор не вступил в законную силу.Ранее в Крыму взяли под стражу участника незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана"*. В 2015 году мужчина вступил в состав действовавшего против интересов России нацбатальона, который дислоцировался на территории Украины, и принимал активное участие в его деятельности.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Жителю Севастополя грозит 15 суток за гимн националистовЖитель Херсонщины получил срок за участие в блокаде КрымаГотовил диверсию на подстанции: жителю Керчи вынесли приговор

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, приговор, правосудие, закон и право, новости крыма, суды крыма