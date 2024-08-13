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В Крыму осудили участника незаконного вооруженного формирования
В Крыму осудили участника незаконного вооруженного формирования - РИА Новости Крым, 13.08.2024
В Крыму осудили участника незаконного вооруженного формирования
В Крыму к 8,5 годам лишения свободы приговорили участника незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба Красноперекопского районного суда РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T10:49
2024-08-13T10:49
2024-08-13T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму к 8,5 годам лишения свободы приговорили участника незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба Красноперекопского районного суда республики. По данным следствия, житель Красноперекопского района добровольно прибыл в лагерь незаконного вооруженного формирования, расположенный вблизи села Чонгар Генического района Херсонской области, вступил в его состав и принимал активное участие в деятельности с 2016 по 2022 годы. Сообщается, что во время судебного заседания подсудимый все отрицал и вину не признал. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 208 УК РФ за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Подсудимого приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшегося срока наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год. Приговор не вступил в законную силу.Ранее в Крыму взяли под стражу участника незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана"*. В 2015 году мужчина вступил в состав действовавшего против интересов России нацбатальона, который дислоцировался на территории Украины, и принимал активное участие в его деятельности.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Жителю Севастополя грозит 15 суток за гимн националистовЖитель Херсонщины получил срок за участие в блокаде КрымаГотовил диверсию на подстанции: жителю Керчи вынесли приговор
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, приговор, правосудие, закон и право, новости крыма, суды крыма
В Крыму осудили участника незаконного вооруженного формирования
В Крыму осудили местного жителя за участие в незаконном вооруженном формировании
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму к 8,5 годам лишения свободы приговорили участника незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба Красноперекопского районного суда республики.
По данным следствия, житель Красноперекопского района добровольно прибыл в лагерь незаконного вооруженного формирования, расположенный вблизи села Чонгар Генического района Херсонской области, вступил в его состав и принимал активное участие в деятельности с 2016 по 2022 годы.
"Выполнял функциональные обязанности, связанные с проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на Государственной границе между Украиной и Республикой Крым Российской Федерации, охраной объектов незаконного вооруженного формирования, а также занимался ведением подсобного хозяйства и сооружением фортификационных сооружений", - рассказали в ведомстве.
Сообщается, что во время судебного заседания подсудимый все отрицал и вину не признал. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 208 УК РФ за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.
Подсудимого приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшегося срока наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Крыму взяли под стражу
участника незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана"*. В 2015 году мужчина вступил в состав действовавшего против интересов России нацбатальона, который дислоцировался на территории Украины, и принимал активное участие в его деятельности.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
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