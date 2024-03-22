https://crimea.ria.ru/20240322/v-krymu-vzyali-pod-strazhu-uchastnika-nezakonnogo-natsbata-1135915921.html

В Крыму взяли под стражу участника незаконного нацбата

В Крыму взяли под стражу участника незаконного нацбата - РИА Новости Крым, 22.03.2024

В Крыму взяли под стражу участника незаконного нацбата

В Крыму взяли под стражу участника незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T11:04

2024-03-22T11:04

2024-03-22T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Крыму взяли под стражу участника незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ России.Операция проводилась совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.Сообщается, что в 2015 году мужчина вступил в состав действовавшего против интересов России нацбатальона, который дислоцировался на территории Украины, и принимал активное участие в его деятельности.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ). Санкция статьи предусматривает наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.* террористическая организация, запрещенная в РФ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пограничная служба фсб, новости крыма, крым, национализм, безопасность республики крым и севастополя, украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)