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В Крыму взяли под стражу участника незаконного нацбата - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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В Крыму взяли под стражу участника незаконного нацбата
В Крыму взяли под стражу участника незаконного нацбата - РИА Новости Крым, 22.03.2024
В Крыму взяли под стражу участника незаконного нацбата
В Крыму взяли под стражу участника незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Крыму взяли под стражу участника незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ России.Операция проводилась совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.Сообщается, что в 2015 году мужчина вступил в состав действовавшего против интересов России нацбатальона, который дислоцировался на территории Украины, и принимал активное участие в его деятельности.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ). Санкция статьи предусматривает наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.* террористическая организация, запрещенная в РФ
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пограничная служба фсб, новости крыма, крым, национализм, безопасность республики крым и севастополя, украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
В Крыму взяли под стражу участника незаконного нацбата

В Крыму заключили под стражу участника незаконного нацбата имени Челебиджихана*

11:04 22.03.2024 (обновлено: 11:07 22.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Крыму взяли под стражу участника незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ России.
Операция проводилась совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Сообщается, что в 2015 году мужчина вступил в состав действовавшего против интересов России нацбатальона, который дислоцировался на территории Украины, и принимал активное участие в его деятельности.
"Будучи обеспеченным огнестрельным оружием, он выполнял функциональные обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охране объектов НВФ. При этом до настоящего времени не заявил о своем добровольном прекращении участия в указанном НВФ", - рассказали в ведомстве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ).
Санкция статьи предусматривает наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
 
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