https://crimea.ria.ru/20240118/gotovil-diversiyu-na-podstantsii-zhitelyu-kerchi-vynesli-prigovor-1134280123.html
Готовил диверсию на подстанции: жителю Керчи вынесли приговор
Готовил диверсию на подстанции: жителю Керчи вынесли приговор - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Готовил диверсию на подстанции: жителю Керчи вынесли приговор
В Крыму вынесли приговор местному жителю, который обвиняется в подготовке диверсии на объекте энергосистемы полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T12:20
2024-01-18T12:20
2024-01-18T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор местному жителю, который обвиняется в подготовке диверсии на объекте энергосистемы полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Злоумышленника задержали в марте прошлого года. В его доме нашли и изъяли самодельное взрывное устройство, также средства связи с перепиской с представителем спецслужб Украины."Кроме того, по заданию куратора подсудимый уговаривал своего знакомого местного жителя оказывать помощь специальным службам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - добавили в УФСБ.Были возбуждены и расследованы уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии, незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, а также о склонении лица к совершению диверсионной деятельности.Верховный суд Республики Крым приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима. Осужденному назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсеналВерховный суд Крыма утвердил приговор участнику украинского нацбатаУчастнику нацбата из Крыма ужесточили наказание
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крым, суд, верховный суд крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), приговор, задержание диверсантов и шпионов в крыму, задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе, диверсанты, новости крыма
Готовил диверсию на подстанции: жителю Керчи вынесли приговор
Житель Крыма приговорен к 12 годам заключения за подготовку диверсии на подстанции в Керчи
12:20 18.01.2024 (обновлено: 12:34 18.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор местному жителю, который обвиняется в подготовке диверсии на объекте энергосистемы полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
"Установлено, что житель города Керчи 1971 года рождения осуществлял сбор информации об объектах критической инфраструктуры Республики Крым, а также вынашивал намерение по совершению диверсии на одной из подстанции города Керчи", - уточнили в ведомстве.
Злоумышленника задержали в марте прошлого года. В его доме нашли и изъяли самодельное взрывное устройство, также средства связи с перепиской с представителем спецслужб Украины.
"Кроме того, по заданию куратора подсудимый уговаривал своего знакомого местного жителя оказывать помощь специальным службам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - добавили в УФСБ.
Были возбуждены и расследованы уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии, незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, а также о склонении лица к совершению диверсионной деятельности.
Верховный суд Республики Крым приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима. Осужденному назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.
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