https://crimea.ria.ru/20240118/gotovil-diversiyu-na-podstantsii-zhitelyu-kerchi-vynesli-prigovor-1134280123.html

Готовил диверсию на подстанции: жителю Керчи вынесли приговор

Готовил диверсию на подстанции: жителю Керчи вынесли приговор - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Готовил диверсию на подстанции: жителю Керчи вынесли приговор

В Крыму вынесли приговор местному жителю, который обвиняется в подготовке диверсии на объекте энергосистемы полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T12:20

2024-01-18T12:20

2024-01-18T12:34

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор местному жителю, который обвиняется в подготовке диверсии на объекте энергосистемы полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Злоумышленника задержали в марте прошлого года. В его доме нашли и изъяли самодельное взрывное устройство, также средства связи с перепиской с представителем спецслужб Украины."Кроме того, по заданию куратора подсудимый уговаривал своего знакомого местного жителя оказывать помощь специальным службам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - добавили в УФСБ.Были возбуждены и расследованы уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии, незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, а также о склонении лица к совершению диверсионной деятельности.Верховный суд Республики Крым приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима. Осужденному назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсеналВерховный суд Крыма утвердил приговор участнику украинского нацбатаУчастнику нацбата из Крыма ужесточили наказание

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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