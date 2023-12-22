https://crimea.ria.ru/20231222/trotil-porokh-i-oruzhie-u-zhitelya-kerchi-nashli-nezakonnyy-arsenal-1133725459.html

Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал

Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионального МВД задержали жителя Керчи, которого подозревают в... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T11:26

2023-12-22T11:26

2023-12-22T11:34

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионального МВД задержали жителя Керчи, которого подозревают в изготовлении огнестрельного оружия и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.Экспертиза подтвердила, что изъято более 500 граммов бездымного пороха, свыше килограмма тротила, граната Ф-1, пистолет, ружье, два револьвера и два самодельно изготовленных карабина. Также правоохранители обнаружили основные части длинноствольного огнестрельного оружия и патроны различного калибра.Возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБВ Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентовХранил артснаряды в заборе: суд вынес приговор крымчанину

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2023

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керчь, ирина волк, новости, новости крыма, оружие, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия