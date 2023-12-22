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Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал
Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионального МВД задержали жителя Керчи, которого подозревают в... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионального МВД задержали жителя Керчи, которого подозревают в изготовлении огнестрельного оружия и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.Экспертиза подтвердила, что изъято более 500 граммов бездымного пороха, свыше килограмма тротила, граната Ф-1, пистолет, ружье, два револьвера и два самодельно изготовленных карабина. Также правоохранители обнаружили основные части длинноствольного огнестрельного оружия и патроны различного калибра.Возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБВ Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентовХранил артснаряды в заборе: суд вынес приговор крымчанину
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керчь, ирина волк, новости, новости крыма, оружие, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия
Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал

Житель Керчи задержан за хранение взрывчатки и изготовление оружия – МВД России

11:26 22.12.2023 (обновлено: 11:34 22.12.2023)
 
© МВД РоссииУ жителя Керчи нашли незаконный арсенал
У жителя Керчи нашли незаконный арсенал
© МВД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионального МВД задержали жителя Керчи, которого подозревают в изготовлении огнестрельного оружия и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

"Предварительно установлено, что злоумышленник, в последнее время работавший за рубежом, хранил у себя арсенал. Оперативники провели осмотр его гаража и частного дома. Там они обнаружили предметы, схожие с оружием, его основные части, а также порошкообразные вещества", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Экспертиза подтвердила, что изъято более 500 граммов бездымного пороха, свыше килограмма тротила, граната Ф-1, пистолет, ружье, два револьвера и два самодельно изготовленных карабина. Также правоохранители обнаружили основные части длинноствольного огнестрельного оружия и патроны различного калибра.
Возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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КерчьИрина ВолкНовостиНовости КрымаОружиеМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Происшествия
 
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