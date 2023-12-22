https://crimea.ria.ru/20231222/trotil-porokh-i-oruzhie-u-zhitelya-kerchi-nashli-nezakonnyy-arsenal-1133725459.html
Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал
Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионального МВД задержали жителя Керчи, которого подозревают в... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T11:26
2023-12-22T11:26
2023-12-22T11:34
керчь
ирина волк
новости
новости крыма
оружие
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133725768_0:0:1077:606_1920x0_80_0_0_25b62f541c9457cdaf35cba7ec85b7d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионального МВД задержали жителя Керчи, которого подозревают в изготовлении огнестрельного оружия и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.Экспертиза подтвердила, что изъято более 500 граммов бездымного пороха, свыше килограмма тротила, граната Ф-1, пистолет, ружье, два револьвера и два самодельно изготовленных карабина. Также правоохранители обнаружили основные части длинноствольного огнестрельного оружия и патроны различного калибра.Возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБВ Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентовХранил артснаряды в заборе: суд вынес приговор крымчанину
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133725768_204:0:1076:654_1920x0_80_0_0_333ef563c42dab737a1a2200bdb0d286.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, ирина волк, новости, новости крыма, оружие, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия
Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал
Житель Керчи задержан за хранение взрывчатки и изготовление оружия – МВД России
11:26 22.12.2023 (обновлено: 11:34 22.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионального МВД задержали жителя Керчи, которого подозревают в изготовлении огнестрельного оружия и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
"Предварительно установлено, что злоумышленник, в последнее время работавший за рубежом, хранил у себя арсенал. Оперативники провели осмотр его гаража и частного дома. Там они обнаружили предметы, схожие с оружием, его основные части, а также порошкообразные вещества", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Экспертиза подтвердила, что изъято более 500 граммов бездымного пороха, свыше килограмма тротила, граната Ф-1, пистолет, ружье, два револьвера и два самодельно изготовленных карабина. Также правоохранители обнаружили основные части длинноствольного огнестрельного оружия и патроны различного калибра.
Возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Читайте также на РИА Новости Крым: