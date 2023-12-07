https://crimea.ria.ru/20231207/khranil-artsnaryady-v-zabore-sud-vynes-prigovor-krymchaninu-1133375200.html

Хранил артснаряды в заборе: суд вынес приговор крымчанину

Хранил артснаряды в заборе: суд вынес приговор крымчанину - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Хранил артснаряды в заборе: суд вынес приговор крымчанину

Крымчанин приговорен к четырем годам условно и штрафу за приобретение и хранение взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда. РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T16:21

2023-12-07T16:21

2023-12-07T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин приговорен к четырем годам условно и штрафу за приобретение и хранение взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.Отмечается, что мужчина пять месяцев хранил два найденных на пункте металлолома артиллерийских снаряда, которые предварительно спрятал в отверстие забора.Правоохранители обнаружили взрывчатые вещества при осмотре домовладения 21 сентября. Оказалось, осужденный хранил артиллерийский снаряд калибра 76 мм и артиллерийский осколочно-трассирующий снаряд калибра 37 мм.В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора стали также инвалидность и состояние здоровья матери подсудимого и добровольное пожертвование."Всесторонне изучив материалы дела, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного деяния, суд признал крымчанина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года со штрафом в размере 15 000 рублей. В соответствии со ст.73 УК РФ наказание назначено условно, с испытательным сроком два года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление", - уточнили в суде.Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли схрон с оружием и взрывчаткой - подозреваемые задержаныЖитель Джанкоя может сесть на 8 лет за хранение взрывчаткиВ Крыму задержали водителя со взрывчаткой в багажнике

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