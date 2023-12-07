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Хранил артснаряды в заборе: суд вынес приговор крымчанину
Хранил артснаряды в заборе: суд вынес приговор крымчанину - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Хранил артснаряды в заборе: суд вынес приговор крымчанину
Крымчанин приговорен к четырем годам условно и штрафу за приобретение и хранение взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T16:21
2023-12-07T16:21
2023-12-07T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин приговорен к четырем годам условно и штрафу за приобретение и хранение взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.Отмечается, что мужчина пять месяцев хранил два найденных на пункте металлолома артиллерийских снаряда, которые предварительно спрятал в отверстие забора.Правоохранители обнаружили взрывчатые вещества при осмотре домовладения 21 сентября. Оказалось, осужденный хранил артиллерийский снаряд калибра 76 мм и артиллерийский осколочно-трассирующий снаряд калибра 37 мм.В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора стали также инвалидность и состояние здоровья матери подсудимого и добровольное пожертвование."Всесторонне изучив материалы дела, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного деяния, суд признал крымчанина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года со штрафом в размере 15 000 рублей. В соответствии со ст.73 УК РФ наказание назначено условно, с испытательным сроком два года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление", - уточнили в суде.Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли схрон с оружием и взрывчаткой - подозреваемые задержаныЖитель Джанкоя может сесть на 8 лет за хранение взрывчаткиВ Крыму задержали водителя со взрывчаткой в багажнике
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крым, советский район, суд, приговор, происшествия, закон и право, общество, новости крыма, советский районный суд
Хранил артснаряды в заборе: суд вынес приговор крымчанину
Крымчанин получил условный срок за хранение артиллерийских снарядов в заборе своего дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин приговорен к четырем годам условно и штрафу за приобретение и хранение взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Отмечается, что мужчина пять месяцев хранил два найденных на пункте металлолома артиллерийских снаряда, которые предварительно спрятал в отверстие забора.
"Как установлено судом, 27 апреля 2023 года среди металлолома осужденный обнаружил два взрывных устройства, после чего, предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, спрятал взрывные устройства в отверстие каменной стены, служащей ограждением территории домовладения, где стал их незаконно хранить до 20 сентября 2023 года включительно", - сказано в сообщении.
Правоохранители обнаружили взрывчатые вещества при осмотре домовладения 21 сентября. Оказалось, осужденный хранил артиллерийский снаряд калибра 76 мм и артиллерийский осколочно-трассирующий снаряд калибра 37 мм.
В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора стали также инвалидность и состояние здоровья матери подсудимого и добровольное пожертвование.
"Всесторонне изучив материалы дела, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного деяния, суд признал крымчанина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года со штрафом в размере 15 000 рублей. В соответствии со ст.73 УК РФ наказание назначено условно, с испытательным сроком два года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление", - уточнили в суде.
Приговор в законную силу не вступил.
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