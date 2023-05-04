https://crimea.ria.ru/20230504/zhitel-dzhankoya-mozhet-sest-na-8-let-za-khranenie-vzryvchatki-1128535747.html

Житель Джанкоя может сесть на 8 лет за хранение взрывчатки

Житель Джанкоя может сесть на 8 лет за хранение взрывчатки - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Житель Джанкоя может сесть на 8 лет за хранение взрывчатки

36-летний житель Джанкоя хранил во дворе своего дома взрывчатку и пойдет за это под суд, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T16:02

2023-05-04T16:02

2023-05-04T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. 36-летний житель Джанкоя хранил во дворе своего дома взрывчатку и пойдет за это под суд, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, о причастности джанкойца к хранению взрывчатых веществ узнал участковый. При осмотре придомовой территории полицейские обнаружили предметы, похожие на фрагменты корпусов противотанковой гранаты и гранатометных выстрелов "ВОГ 17".За незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:На границе с Крымом нашли схрон с бронебойными патронамиБомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в РоссиюБолее 10 кг взрывчатки и тысячи боеприпасов изъяли росгвардейцы в ЛНР

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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