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Житель Джанкоя может сесть на 8 лет за хранение взрывчатки - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Житель Джанкоя может сесть на 8 лет за хранение взрывчатки
Житель Джанкоя может сесть на 8 лет за хранение взрывчатки - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Житель Джанкоя может сесть на 8 лет за хранение взрывчатки
36-летний житель Джанкоя хранил во дворе своего дома взрывчатку и пойдет за это под суд, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T16:02
2023-05-04T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. 36-летний житель Джанкоя хранил во дворе своего дома взрывчатку и пойдет за это под суд, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, о причастности джанкойца к хранению взрывчатых веществ узнал участковый. При осмотре придомовой территории полицейские обнаружили предметы, похожие на фрагменты корпусов противотанковой гранаты и гранатометных выстрелов "ВОГ 17".За незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:На границе с Крымом нашли схрон с бронебойными патронамиБомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в РоссиюБолее 10 кг взрывчатки и тысячи боеприпасов изъяли росгвардейцы в ЛНР
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РИА Новости Крым
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96
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Житель Джанкоя может сесть на 8 лет за хранение взрывчатки

МВД: житель Джанкоя хранил дома взрывчатку

16:02 04.05.2023
 
© МВД по Республике КрымПри осмотре придомовой территории сотрудники полиции обнаружили взрывоопасные предметы.
При осмотре придомовой территории сотрудники полиции обнаружили взрывоопасные предметы.
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. 36-летний житель Джанкоя хранил во дворе своего дома взрывчатку и пойдет за это под суд, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным полиции, о причастности джанкойца к хранению взрывчатых веществ узнал участковый. При осмотре придомовой территории полицейские обнаружили предметы, похожие на фрагменты корпусов противотанковой гранаты и гранатометных выстрелов "ВОГ 17".
"Результаты экспертизы подтвердили, что представленные на исследование предметы являются опасными веществами: гексоген и тротил", - уточнили в полиции.
За незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.
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