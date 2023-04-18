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Более 10 кг взрывчатки и тысячи боеприпасов изъяли росгвардейцы в ЛНР
Более 10 кг взрывчатки и тысячи боеприпасов изъяли росгвардейцы в ЛНР - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Более 10 кг взрывчатки и тысячи боеприпасов изъяли росгвардейцы в ЛНР
Специалисты Росгвардии изъяли у пособников ВСУ в Луганской Народной Республике более 35 тысяч различных боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T08:24
2023-04-18T08:24
2023-04-18T08:24
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Специалисты Росгвардии изъяли у пособников ВСУ в Луганской Народной Республике более 35 тысяч различных боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что оружие и боеприпасы были обнаружены в схронах, а также у пособников украинских нацформирований."Оружие и боеприпасы были обнаружены в тайниках и схронах, а также изъяты у предполагаемых пособников ВСУ в ходе оперативно-профилактических мероприятий", - сказано в сообщении Росгвардии в Telegram.По данным силовиков, изъято свыше 34 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, более 400 артиллерийских снарядов и 550 взрывателей и запалов к ним, свыше 200 ручных гранат, 160 мин и порядка 10 кг взрывчатых веществ, а также пять гранатометов и более 200 выстрелов к ним.Ранее силовики нашли в республике крупные тайники с иностранным оружием, в которых хранились гранатометы, мины и ручные гранаты. Кроме того, в тайниках обнаружили 52 гранатомета, в том числе украинский РПГ-22 и американские M72A7 и M136/AT4.Читайте также на РИА Новости Крым:На границе с Крымом нашли схрон с бронебойными патронамиПять килограммов взрывчатки нашли возле кафе в МелитополеВ Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов
https://crimea.ria.ru/20230328/spetsnaz-rosgvardii-obnaruzhil-v-lnr-krupnye-tayniki-s-inostrannym-oruzhiem-1127816713.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика (лнр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), сво, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность
Более 10 кг взрывчатки и тысячи боеприпасов изъяли росгвардейцы в ЛНР
В ЛНР росгвардейцы изъяли из схронов и у пособников ВСУ более 35 тысяч боеприпасов