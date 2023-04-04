https://crimea.ria.ru/20230404/v-lnr-nashli-krupnyy-skhron-s-amerikanskim-oruzhiem-1127966931.html

В ЛНР нашли крупный схрон с американским оружием

В ЛНР нашли крупный схрон с американским оружием - РИА Новости Крым, 04.04.2023

В ЛНР нашли крупный схрон с американским оружием

На территории Луганской Народной Республики обнаружены крупные тайники с иностранным оружием, в которых хранились гранатометы, мины и ручные гранаты. Об этом во РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T20:41

2023-04-04T20:41

2023-04-04T19:35

луганская народная республика (лнр)

события в донбассе

происшествия

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. На территории Луганской Народной Республики обнаружены крупные тайники с иностранным оружием, в которых хранились гранатометы, мины и ручные гранаты. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Росгвардии. Кроме того, в тайниках обнаружили 52 гранатомета, в том числе украинский РПГ-22 и американские M72A7 и M136/AT4.Ранее на границе с Крымом – под Чаплынкой Херсонской области – правоохранители выявили очередной схрон с боеприпасами. В тайнике обнаружили 189 головных контактных взрывателей, два трассирующих бронебойно-зажигательных патрона калибра 30 мм, пять минометных мин калибра 120 мм, четыре минометные мины калибра 80 мм, три артиллерийских снаряда калибра 152 мм, три выстрела для РПГ, два пороховых заряда для РПГ и четыре снаряда РСЗО "Град".Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке предотвратили серию массовых терактовСпецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР крупные тайники с иностранным оружиемГотовился взорвать блокпост: на Запорожье задержан пособник террористов

https://crimea.ria.ru/20230123/bolee-300-kg-vzryvchatki-siloviki-nashli-taynik-s-oruzhiem-v-lnr-1126531884.html

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), события в донбассе, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), безопасность, сво, новые регионы россии, новости