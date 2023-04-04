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В ЛНР нашли крупный схрон с американским оружием - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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В ЛНР нашли крупный схрон с американским оружием
В ЛНР нашли крупный схрон с американским оружием - РИА Новости Крым, 04.04.2023
В ЛНР нашли крупный схрон с американским оружием
На территории Луганской Народной Республики обнаружены крупные тайники с иностранным оружием, в которых хранились гранатометы, мины и ручные гранаты. Об этом во РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T20:41
2023-04-04T19:35
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
происшествия
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
безопасность
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. На территории Луганской Народной Республики обнаружены крупные тайники с иностранным оружием, в которых хранились гранатометы, мины и ручные гранаты. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Росгвардии. Кроме того, в тайниках обнаружили 52 гранатомета, в том числе украинский РПГ-22 и американские M72A7 и M136/AT4.Ранее на границе с Крымом – под Чаплынкой Херсонской области – правоохранители выявили очередной схрон с боеприпасами. В тайнике обнаружили 189 головных контактных взрывателей, два трассирующих бронебойно-зажигательных патрона калибра 30 мм, пять минометных мин калибра 120 мм, четыре минометные мины калибра 80 мм, три артиллерийских снаряда калибра 152 мм, три выстрела для РПГ, два пороховых заряда для РПГ и четыре снаряда РСЗО "Град".Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке предотвратили серию массовых терактовСпецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР крупные тайники с иностранным оружиемГотовился взорвать блокпост: на Запорожье задержан пособник террористов
https://crimea.ria.ru/20230123/bolee-300-kg-vzryvchatki-siloviki-nashli-taynik-s-oruzhiem-v-lnr-1126531884.html
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луганская народная республика (лнр), события в донбассе, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), безопасность, сво, новые регионы россии, новости
В ЛНР нашли крупный схрон с американским оружием

Росгаврдейцы обнаружили в ЛНР крупные схроны с иностранным оружием

20:41 04.04.2023
 
© Пресс-служба РосгвардииВ ЛНР нашли крупный схрон с американским оружием
В ЛНР нашли крупный схрон с американским оружием
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. На территории Луганской Народной Республики обнаружены крупные тайники с иностранным оружием, в которых хранились гранатометы, мины и ручные гранаты. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Росгвардии.
"Из схронов изъято порядка 600 артиллерийских снарядов, более 1,1 тыс. взрывателей и запалов к ним, свыше 150 ручных гранат, 80 мин, более 30 кг взрывчатых веществ и более 40 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию", - перечислили в пресс-службе.
Кроме того, в тайниках обнаружили 52 гранатомета, в том числе украинский РПГ-22 и американские M72A7 и M136/AT4.
Более 300 кг взрывчатки обнаружили в схроне, оборудованном украинским военнослужащим в Кременском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 13:59
Более 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР
Ранее на границе с Крымом – под Чаплынкой Херсонской области – правоохранители выявили очередной схрон с боеприпасами. В тайнике обнаружили 189 головных контактных взрывателей, два трассирующих бронебойно-зажигательных патрона калибра 30 мм, пять минометных мин калибра 120 мм, четыре минометные мины калибра 80 мм, три артиллерийских снаряда калибра 152 мм, три выстрела для РПГ, два пороховых заряда для РПГ и четыре снаряда РСЗО "Град".
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