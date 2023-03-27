https://crimea.ria.ru/20230327/gotovilsya-vzorvat-blokpost-na-zaporozhe-zaderzhan-posobnik-terroristov-1127801490.html
Готовился взорвать блокпост: на Запорожье задержан пособник террористов
Готовился взорвать блокпост: на Запорожье задержан пособник террористов - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Готовился взорвать блокпост: на Запорожье задержан пособник террористов
Уголовное дело возбуждено в Запорожской области в отношении жителя Токмака, который подозревается в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T17:24
2023-03-27T17:24
2023-03-27T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Запорожской области в отношении жителя Токмака, который подозревается в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.По версии следствия, в апреле 2022 года в городе Токмак подозреваемый по просьбе своего знакомого нашел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которое планировали использовать для совершения теракта. Их он передал знакомому."Применить самодельные взрывные устройства планировалось при нападении на блокпост Вооруженных сил России, расположенный в городе Токмак Запорожской области, о чем подозреваемый был осведомлен. Преступление не было доведено до конца по независящим от членов группы обстоятельствам", - говорится в сообщении Следкома.Сейчас подозреваемый находится под стражей. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к произошедшему.Ранее подразделения российской военной полиции и силовых структур задержали в Запорожской области троих пособников ВСУ, планировавших теракт против мирного населения региона. Силовики обнаружены у них два схрона с оружием и боеприпасами, все они изъяты и уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавшийБолее 60 терактов предотвратили в России в прошлом годуВладелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице
https://crimea.ria.ru/20230327/vsu-udarili-po-melitopolyu-raketami-iz-himars--balitskiy-1127799874.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), вооруженные силы россии, украина, россия, новости, новые регионы россии, общество, безопасность
Готовился взорвать блокпост: на Запорожье задержан пособник террористов
СК: в Запорожской области задержан пособник террористов – планировали взрыв на блокпосту
17:24 27.03.2023 (обновлено: 17:25 27.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Запорожской области в отношении жителя Токмака, который подозревается в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
По версии следствия, в апреле 2022 года в городе Токмак подозреваемый по просьбе своего знакомого нашел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которое планировали использовать для совершения теракта. Их он передал знакомому.
"Применить самодельные взрывные устройства планировалось при нападении на блокпост Вооруженных сил России, расположенный в городе Токмак Запорожской области, о чем подозреваемый был осведомлен. Преступление не было доведено до конца по независящим от членов группы обстоятельствам", - говорится в сообщении Следкома.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к произошедшему.
Ранее подразделения российской военной полиции и силовых структур задержали
в Запорожской области троих пособников ВСУ, планировавших теракт против мирного населения региона. Силовики обнаружены у них два схрона с оружием и боеприпасами, все они изъяты и уничтожены.
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