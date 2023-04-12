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Пять килограммов взрывчатки нашли возле кафе в Мелитополе

Пять килограммов взрывчатки нашли возле кафе в Мелитополе - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Пять килограммов взрывчатки нашли возле кафе в Мелитополе

Пакет с пятью килограммами взрывчатки обнаружили полицейские около одного из кафе в Мелитополе. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по Запорожской... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T12:21

2023-04-12T12:21

2023-04-12T12:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Пакет с пятью килограммами взрывчатки обнаружили полицейские около одного из кафе в Мелитополе. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по Запорожской области.О подозрительной находке в городское управление полиции сообщили бдительные граждане. Прибывшие на место правоохранители и взрывотехники оцепили территорию, а после исследовали содержимое пакета.Опасная находка передана взрывотехникам для дальнейшей работы. Проводится проверка.Ранее в селе Кавуновка Михайловского района Запорожской области был обнаружен схрон с боеприпасами, в котором находились около 200 снарядов разного калибра. В конце марта Следком РФ завел уголовное дело в отношении жителя Токмака, который планировал взорвать блокпост с российскими военнослужащими. Еще трое задержанные силовиками пособники ВСУ панировали теракт против мирного населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР крупные тайники с иностранным оружиемСотни патронов, снаряды и мины: два тайника ВСУ уничтожили на ХерсонщинеСливали" позиции российских военных: спецназ задержал 30 пособников ВСУ

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