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Пять килограммов взрывчатки нашли возле кафе в Мелитополе - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Пять килограммов взрывчатки нашли возле кафе в Мелитополе
Пять килограммов взрывчатки нашли возле кафе в Мелитополе - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Пять килограммов взрывчатки нашли возле кафе в Мелитополе
Пакет с пятью килограммами взрывчатки обнаружили полицейские около одного из кафе в Мелитополе. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по Запорожской... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T12:21
2023-04-12T12:23
мелитополь
происшествия
запорожская область
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новости
новые регионы россии
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Пакет с пятью килограммами взрывчатки обнаружили полицейские около одного из кафе в Мелитополе. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по Запорожской области.О подозрительной находке в городское управление полиции сообщили бдительные граждане. Прибывшие на место правоохранители и взрывотехники оцепили территорию, а после исследовали содержимое пакета.Опасная находка передана взрывотехникам для дальнейшей работы. Проводится проверка.Ранее в селе Кавуновка Михайловского района Запорожской области был обнаружен схрон с боеприпасами, в котором находились около 200 снарядов разного калибра. В конце марта Следком РФ завел уголовное дело в отношении жителя Токмака, который планировал взорвать блокпост с российскими военнослужащими. Еще трое задержанные силовиками пособники ВСУ панировали теракт против мирного населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР крупные тайники с иностранным оружиемСотни патронов, снаряды и мины: два тайника ВСУ уничтожили на ХерсонщинеСливали" позиции российских военных: спецназ задержал 30 пособников ВСУ
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РИА Новости Крым
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мелитополь, происшествия, запорожская область, гу мвд россии по запорожской области, новости, новые регионы россии, безопасность
Пять килограммов взрывчатки нашли возле кафе в Мелитополе

Пакет с пятью килограммами взрывчатки обнаружили около одного из кафе в Мелитополе

12:21 12.04.2023 (обновлено: 12:23 12.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкШеврон на форме сотрудника полиции у гостиницы "Мелитополь".
Шеврон на форме сотрудника полиции у гостиницы Мелитополь. - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Пакет с пятью килограммами взрывчатки обнаружили полицейские около одного из кафе в Мелитополе. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по Запорожской области.
О подозрительной находке в городское управление полиции сообщили бдительные граждане. Прибывшие на место правоохранители и взрывотехники оцепили территорию, а после исследовали содержимое пакета.
"В полиэтиленовом пакете обнаружили 10 брусков по 500 граммов пластического вещества с характерной маркировкой. Предварительно установлено, что это взрывчатка", – говорится в сообщении.
Опасная находка передана взрывотехникам для дальнейшей работы. Проводится проверка.
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Ранее в селе Кавуновка Михайловского района Запорожской области был обнаружен схрон с боеприпасами, в котором находились около 200 снарядов разного калибра.
В конце марта Следком РФ завел уголовное дело в отношении жителя Токмака, который планировал взорвать блокпост с российскими военнослужащими. Еще трое задержанные силовиками пособники ВСУ панировали теракт против мирного населения.
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МелитопольПроисшествияЗапорожская областьГУ МВД России по Запорожской областиНовостиНовые регионы РоссииБезопасность
 
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