https://crimea.ria.ru/20230313/slivali-pozitsii-rossiyskikh-voennykh-spetsnaz-zaderzhal-30-posobnikov-vsu-1127507782.html

"Сливали" позиции российских военных: спецназ задержал 30 пособников ВСУ

"Сливали" позиции российских военных: спецназ задержал 30 пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 13.03.2023

"Сливали" позиции российских военных: спецназ задержал 30 пособников ВСУ

Около 30 пособников ВСУ задержал за неделю спецназ Росгвардии в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T15:41

2023-03-13T15:41

2023-03-13T15:41

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Около 30 пособников ВСУ задержал за неделю спецназ Росгвардии в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.По средствам связи они передавали информацию о позициях, составе войск и маршрутах передвижения российских военных."Чаще всего коммуникация велась в чатах закрытых групп социальных сетей. Кроме того, выявлены источники радиоизлучения, перехвачены сотни фрагментов радиограмм", - проинформировали в Росгвардии.У задержанных обнаружены арсеналы оружия и боеприпасов. В числе прочего изъяты танковый пулемет, переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", гранатометы, радиостанции, более 70 охотничьих ружей и 3,5 тысяч боеприпасов различного калибра.Ранее в Херсонской области правоохранители за один день рассекретили несколько тайников с оружием и боеприпасами в трех населенных пунктах. Отмечается, что четыре схрона вскрыты в Новоивановке, Генической Горке и Михайловке.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине задержали восьмерых пособников ВСУВ Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУМастерская по изготовлению СВУ и схроны: находки Росгвардии в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20230302/fsb-zaderzhala-agenta-ukrainskoy-razvedki-1127294192.html

новые регионы россии

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херсонская область

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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, сво, вооруженные силы россии, запорожская область, херсонская область