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"Сливали" позиции российских военных: спецназ задержал 30 пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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"Сливали" позиции российских военных: спецназ задержал 30 пособников ВСУ
"Сливали" позиции российских военных: спецназ задержал 30 пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 13.03.2023
"Сливали" позиции российских военных: спецназ задержал 30 пособников ВСУ
Около 30 пособников ВСУ задержал за неделю спецназ Росгвардии в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T15:41
2023-03-13T15:41
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
сво
вооруженные силы россии
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Около 30 пособников ВСУ задержал за неделю спецназ Росгвардии в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.По средствам связи они передавали информацию о позициях, составе войск и маршрутах передвижения российских военных."Чаще всего коммуникация велась в чатах закрытых групп социальных сетей. Кроме того, выявлены источники радиоизлучения, перехвачены сотни фрагментов радиограмм", - проинформировали в Росгвардии.У задержанных обнаружены арсеналы оружия и боеприпасов. В числе прочего изъяты танковый пулемет, переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", гранатометы, радиостанции, более 70 охотничьих ружей и 3,5 тысяч боеприпасов различного калибра.Ранее в Херсонской области правоохранители за один день рассекретили несколько тайников с оружием и боеприпасами в трех населенных пунктах. Отмечается, что четыре схрона вскрыты в Новоивановке, Генической Горке и Михайловке.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине задержали восьмерых пособников ВСУВ Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУМастерская по изготовлению СВУ и схроны: находки Росгвардии в зоне СВО
https://crimea.ria.ru/20230302/fsb-zaderzhala-agenta-ukrainskoy-razvedki-1127294192.html
новые регионы россии
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Новости
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, сво, вооруженные силы россии, запорожская область, херсонская область
"Сливали" позиции российских военных: спецназ задержал 30 пособников ВСУ

Росгвардия: спецназ задержал около 30 пособников ВСУ в новых регионах России

15:41 13.03.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСовместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Около 30 пособников ВСУ задержал за неделю спецназ Росгвардии в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По средствам связи они передавали информацию о позициях, составе войск и маршрутах передвижения российских военных.
"Чаще всего коммуникация велась в чатах закрытых групп социальных сетей. Кроме того, выявлены источники радиоизлучения, перехвачены сотни фрагментов радиограмм", - проинформировали в Росгвардии.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
2 марта, 10:29
ФСБ задержала агента украинской разведки
У задержанных обнаружены арсеналы оружия и боеприпасов. В числе прочего изъяты танковый пулемет, переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", гранатометы, радиостанции, более 70 охотничьих ружей и 3,5 тысяч боеприпасов различного калибра.
Ранее в Херсонской области правоохранители за один день рассекретили несколько тайников с оружием и боеприпасами в трех населенных пунктах. Отмечается, что четыре схрона вскрыты в Новоивановке, Генической Горке и Михайловке.
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Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Новые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиСВОВооруженные силы РоссииЗапорожская областьХерсонская область
 
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