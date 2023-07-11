https://crimea.ria.ru/20230711/v-krymu-nashli-skhron-s-oruzhiem-i-vzryvchatkoy---podozrevaemye-zaderzhany-1129967246.html

В Крыму нашли схрон с оружием и взрывчаткой - подозреваемые задержаны

В Крыму нашли схрон с оружием и взрывчаткой - подозреваемые задержаны - РИА Новости Крым, 11.07.2023

В Крыму нашли схрон с оружием и взрывчаткой - подозреваемые задержаны

В Крыму сотрудники полиции и УФСБ нашли схрон с оружием. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T11:16

2023-07-11T11:16

2023-07-11T11:16

новости крыма

антитеррор

мвд по республике крым

общество

диверсия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

бахчисарайский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/14/1123904703_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a7988e16b3dfd51dece926e666ed925c.jpg.webp

СМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники полиции и УФСБ нашли схрон с оружием. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержаны двое местных жителей 35 и 64 лет.По данным пресс-службы, тайники с внушительным арсеналом обнаружены в жилищах злоумышленников в одном из сел Бахчисарайского района.По словам одного из задержанных, часть оружия он распилил и выбросил в реку. При осмотре русла обнаружены тубусы, в которых хранились опасные предметы."Часть изъятого уже исследована специалистами. Так, согласно заключению эксперта, злоумышленники хранили автомат Калашникова АК-4Н калибра 5,45 мм и 9-мм пистолет конструкции Макарова, которые являются огнестрельным оружием, а также более тысячи боевых патронов. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается", - констатировали в полиции.Читайте также на РИА новости Крым:У границы с Крымом нашли тайник с гранатометомВ Крыму мужчина выбросил на обочину пакет с гранатами РГД-5Схрон с тротилом и пластитом нашли в Херсонской области

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, антитеррор, мвд по республике крым, общество, диверсия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), бахчисарайский район