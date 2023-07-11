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В Крыму нашли схрон с оружием и взрывчаткой - подозреваемые задержаны
В Крыму нашли схрон с оружием и взрывчаткой - подозреваемые задержаны - РИА Новости Крым, 11.07.2023
В Крыму нашли схрон с оружием и взрывчаткой - подозреваемые задержаны
В Крыму сотрудники полиции и УФСБ нашли схрон с оружием. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T11:16
2023-07-11T11:16
2023-07-11T11:16
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СМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники полиции и УФСБ нашли схрон с оружием. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержаны двое местных жителей 35 и 64 лет.По данным пресс-службы, тайники с внушительным арсеналом обнаружены в жилищах злоумышленников в одном из сел Бахчисарайского района.По словам одного из задержанных, часть оружия он распилил и выбросил в реку. При осмотре русла обнаружены тубусы, в которых хранились опасные предметы."Часть изъятого уже исследована специалистами. Так, согласно заключению эксперта, злоумышленники хранили автомат Калашникова АК-4Н калибра 5,45 мм и 9-мм пистолет конструкции Макарова, которые являются огнестрельным оружием, а также более тысячи боевых патронов. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается", - констатировали в полиции.Читайте также на РИА новости Крым:У границы с Крымом нашли тайник с гранатометомВ Крыму мужчина выбросил на обочину пакет с гранатами РГД-5Схрон с тротилом и пластитом нашли в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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новости крыма, антитеррор, мвд по республике крым, общество, диверсия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), бахчисарайский район
В Крыму нашли схрон с оружием и взрывчаткой - подозреваемые задержаны
МВД: в Крыму задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте оружия
СМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники полиции и УФСБ нашли схрон с оружием. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержаны двое местных жителей 35 и 64 лет.
По данным пресс-службы, тайники с внушительным арсеналом обнаружены в жилищах злоумышленников в одном из сел Бахчисарайского района.
"Оттуда изъяты два пистолета Макарова, несколько пистолетов иностранного производства со спиленными номерами, три автомата разной модификации, в том числе украинского производства, охотничьи ружья, винтовка Мосина, несколько сотен взрывоопасных предметов, патроны различного калибра, основные части оружия, десять гранат, в том числе РГД и Ф-1, запалы, детонаторы, а также военная украинская форма", - перечислили в МВД.
По словам одного из задержанных, часть оружия он распилил и выбросил в реку. При осмотре русла обнаружены тубусы, в которых хранились опасные предметы.
"Часть изъятого уже исследована специалистами. Так, согласно заключению эксперта, злоумышленники хранили автомат Калашникова АК-4Н калибра 5,45 мм и 9-мм пистолет конструкции Макарова, которые являются огнестрельным оружием, а также более тысячи боевых патронов. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается", - констатировали в полиции.
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