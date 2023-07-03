https://crimea.ria.ru/20230703/u-granitsy-s-krymom-nashli-taynik-s-granatometom-1129782361.html

У границы с Крымом нашли тайник с гранатометом

У границы с Крымом нашли тайник с гранатометом - РИА Новости Крым, 03.07.2023

У границы с Крымом нашли тайник с гранатометом

Тайник с гранатометом, сотнями патронов и гранатами нашли полицейские в одном из сел Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T19:29

2023-07-03T19:29

2023-07-03T19:29

новости

херсонская область

оружие

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Тайник с гранатометом, сотнями патронов и гранатами нашли полицейские в одном из сел Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.Уточняется, что опасная находка была обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Новое Чаплынского района области. Боеприпасы были спрятаны в углублении кладки бетонной лестницы в нежилом здании.Специалисты отнесли найденные предметы к первой степени опасности, а также установили их пригодность для транспортировки с соблюдением мер безопасности. Изъятое оружие и боеприпасы были помещены в комнату хранения территориального отдела полиции.В конце июня в разрушенном доме в селе Атамань Генического района области был обнаружен тайник с 22 гранатами РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним, 280 патронов калибра 7.62 мм, 80 патронов калибра 5.45 мм, 65 патронов калибра 9 мм и 50 мелкокалиберных патронов.Ранее сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с тысячами патронов, ручными гранатами, гранатометами и огнеметами в Херсонской области. Также схрон с патронами был обнаружен на одной из ферм в селе Спасском Мелитопольского района Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина выбросил на обочину пакет с гранатами РГД-5"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под ХерсономВывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин

https://crimea.ria.ru/20230703/ukrainskie-diversanty-gotovili-terakt-v-severodonetske--chto-izvestno-1129785107.html

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новости, херсонская область, оружие, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), всу (вооруженные силы украины)