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У границы с Крымом нашли тайник с гранатометом - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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У границы с Крымом нашли тайник с гранатометом
У границы с Крымом нашли тайник с гранатометом - РИА Новости Крым, 03.07.2023
У границы с Крымом нашли тайник с гранатометом
Тайник с гранатометом, сотнями патронов и гранатами нашли полицейские в одном из сел Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T19:29
2023-07-03T19:29
новости
херсонская область
оружие
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Тайник с гранатометом, сотнями патронов и гранатами нашли полицейские в одном из сел Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.Уточняется, что опасная находка была обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Новое Чаплынского района области. Боеприпасы были спрятаны в углублении кладки бетонной лестницы в нежилом здании.Специалисты отнесли найденные предметы к первой степени опасности, а также установили их пригодность для транспортировки с соблюдением мер безопасности. Изъятое оружие и боеприпасы были помещены в комнату хранения территориального отдела полиции.В конце июня в разрушенном доме в селе Атамань Генического района области был обнаружен тайник с 22 гранатами РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним, 280 патронов калибра 7.62 мм, 80 патронов калибра 5.45 мм, 65 патронов калибра 9 мм и 50 мелкокалиберных патронов.Ранее сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с тысячами патронов, ручными гранатами, гранатометами и огнеметами в Херсонской области. Также схрон с патронами был обнаружен на одной из ферм в селе Спасском Мелитопольского района Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина выбросил на обочину пакет с гранатами РГД-5"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под ХерсономВывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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новости, херсонская область, оружие, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), всу (вооруженные силы украины)
У границы с Крымом нашли тайник с гранатометом

МВД: в Чаплынском районе Херсонской области обнаружен крупный тайник с оружием и патронами

19:29 03.07.2023
 
© МВДТайник с оружием и боеприпасами в селе Новое Чаплынского района Херсонской области
Тайник с оружием и боеприпасами в селе Новое Чаплынского района Херсонской области
© МВД
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Тайник с гранатометом, сотнями патронов и гранатами нашли полицейские в одном из сел Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Уточняется, что опасная находка была обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Новое Чаплынского района области. Боеприпасы были спрятаны в углублении кладки бетонной лестницы в нежилом здании.

"При обследовании заброшенного здания, расположенного в 15 метрах от жилого дома по улице Урожайная, было обнаружено углубление с оборудованным схроном, в котором хранилось: РПГ-26, 270 патронов калибра 5.45 мм и четыре гранаты Ф-1 без запалов", – говорится в сообщении.

Специалисты отнесли найденные предметы к первой степени опасности, а также установили их пригодность для транспортировки с соблюдением мер безопасности. Изъятое оружие и боеприпасы были помещены в комнату хранения территориального отдела полиции.
В конце июня в разрушенном доме в селе Атамань Генического района области был обнаружен тайник с 22 гранатами РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним, 280 патронов калибра 7.62 мм, 80 патронов калибра 5.45 мм, 65 патронов калибра 9 мм и 50 мелкокалиберных патронов.
Ранее сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с тысячами патронов, ручными гранатами, гранатометами и огнеметами в Херсонской области. Также схрон с патронами был обнаружен на одной из ферм в селе Спасском Мелитопольского района Запорожской области.
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НовостиХерсонская областьОружиеМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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