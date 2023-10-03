https://crimea.ria.ru/20231003/verkhovnyy-sud-kryma-utverdil-prigovor-uchastniku-ukrainskogo-natsbata-1131826947.html

Верховный суд Крыма утвердил приговор участнику украинского нацбата

Верховный суд Крыма утвердил приговор участнику украинского нацбата - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Верховный суд Крыма утвердил приговор участнику украинского нацбата

Верховный суд Крыма оставил без изменения решение Джанкойского районного суда в отношении одного из заместителей запрещенного в России "Крымско-татарского... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T18:22

2023-10-03T18:22

2023-10-03T18:39

крым

верховный суд крыма

закон и право

приговор

происшествия

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111190/12/1111901230_0:0:5520:3106_1920x0_80_0_0_1ababb5b709fcf1e5f8c1334f4fc3bc7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма оставил без изменения решение Джанкойского районного суда в отношении одного из заместителей запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*. Мужчина проведет в колонии 8,5 лет, сообщил РИА Новости Крым источник в правоохранительных органах.Осужденный, житель Севастополя, капитан первого ранга ВСУ в отставке, в 2016 году вступил в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование и принимал активное участие в деятельности добробата. Он был задержан в июле 2022 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке проезда через автомобильный пункт пропуска "Джанкой" на севере полуострова. В феврале 2023 года Джанкойский районный назначил ему наказание в виде 8,5 лишения свободы в колонии строгого режима.Управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю тогда было возбуждено уголовное дело по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Украины.Было установлено, что задержанный принимал участие в антироссийских мероприятиях, в том числе так называемых продовольственной и морской блокадах Крыма. В частности, участники батальона пытались заблокировать морское сообщение в Керченском проливе при помощи стальных тросов с минно-взрывными устройствами. Уточнялось, что диверсия, которой он руководил, была предотвращена благодаря своевременной реакции сотрудников ФСБ.Ранее в Севастополе по подозрению в госизмене был задержан россиянин, который уклонился от мобилизации, уехал в одну из стран СНГ и установил связь с украинской разведкой.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму по делу о госизмене арестовали жителя КраснодараФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской областиПомогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, верховный суд крыма, закон и право, приговор, происшествия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя