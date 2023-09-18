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ФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской области - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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ФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской области
ФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской области - РИА Новости Крым, 18.09.2023
ФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской области
В Ростовской области задержаны двое россиян, которые подозреваются в подготовке диверсий и терактов по заданию "Легиона "Свобода России"*, сообщает Центр... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T14:16
2023-09-18T14:18
ростовская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
новости
диверсанты
общество
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Ростовской области задержаны двое россиян, которые подозреваются в подготовке диверсий и терактов по заданию "Легиона "Свобода России"*, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.По данным силовиков, диверсанты задержаны в момент подготовки поджога административного здания по заданию террористической организации. В ходе досмотра у них обнаружены четыре бутылки с зажигательной смесью и бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и заполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в ЛСР*. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.На видеокадрах, представленных ФСБ России, один из задержанных заявил, что действовал под контролем сотрудника СБУ с позывным "Шеф", и должен был поджечь военкомат.*запрещенная в РФ организация, признан террористическойЧитайте также на РИА Новости Крым:Помогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбатаНа железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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news.crimea@rian.ru
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ростовская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, диверсанты, общество, безопасность, всу (вооруженные силы украины)
ФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской области

ФСБ: в Ростовской области ФСБ задержала двух агентов при подготовке поджога

14:16 18.09.2023 (обновлено: 14:18 18.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Ростовской области задержаны двое россиян, которые подозреваются в подготовке диверсий и терактов по заданию "Легиона "Свобода России"*, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"ФСБ РФ на территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организаций "Легион "Свобода России"* (ЛСР)* готовили в регионе диверсионно-террористические акты", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, диверсанты задержаны в момент подготовки поджога административного здания по заданию террористической организации. В ходе досмотра у них обнаружены четыре бутылки с зажигательной смесью и бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и заполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в ЛСР*. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
На видеокадрах, представленных ФСБ России, один из задержанных заявил, что действовал под контролем сотрудника СБУ с позывным "Шеф", и должен был поджечь военкомат.
*запрещенная в РФ организация, признан террористической
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Ростовская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияНовостиДиверсантыОбществоБезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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