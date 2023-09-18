https://crimea.ria.ru/20230918/fsb-zaderzhala-diversantov-s-kokteylyami-molotova-v-rostovskoy-oblasti-1131492599.html

ФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской области

ФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской области - РИА Новости Крым, 18.09.2023

ФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской области

В Ростовской области задержаны двое россиян, которые подозреваются в подготовке диверсий и терактов по заданию "Легиона "Свобода России"*, сообщает Центр... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T14:16

2023-09-18T14:16

2023-09-18T14:18

ростовская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

новости

диверсанты

общество

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Ростовской области задержаны двое россиян, которые подозреваются в подготовке диверсий и терактов по заданию "Легиона "Свобода России"*, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.По данным силовиков, диверсанты задержаны в момент подготовки поджога административного здания по заданию террористической организации. В ходе досмотра у них обнаружены четыре бутылки с зажигательной смесью и бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и заполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в ЛСР*. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.На видеокадрах, представленных ФСБ России, один из задержанных заявил, что действовал под контролем сотрудника СБУ с позывным "Шеф", и должен был поджечь военкомат.*запрещенная в РФ организация, признан террористическойЧитайте также на РИА Новости Крым:Помогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбатаНа железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ

ростовская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, диверсанты, общество, безопасность, всу (вооруженные силы украины)