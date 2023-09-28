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Агента украинской разведки задержали в Севастополе
Агента украинской разведки задержали в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Агента украинской разведки задержали в Севастополе
В Севастополе по подозрению в госизмене задержали россиянина, который уклонился от мобилизации, уехал в одну из стран СНГ и установил связь с украинской... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T10:06
2023-09-28T10:06
2023-09-28T10:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе по подозрению в госизмене задержали россиянина, который уклонился от мобилизации, уехал в одну из стран СНГ и установил связь с украинской разведкой. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.По данным ведомства, в 2022 году подозреваемый, уклоняясь от мобилизации, выехал на территорию одного из государств СНГ, после чего связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и в последующем был завербован. Далее по заданию куратора мужчина устроился на работу в организацию, строящую фортификационные сооружения в Крыму."Собранные сведения он передал в военную разведку Украины", - указывает ФСБ.По решению Ленинского районного суда Севастополя фигурант заключен в СИЗО.Накануне в Крыму вынесли приговор двум пособникам СБУ, им дали 15 и 16 лет колонии строгого режима за шпионаж. По заданию Службы Безопасности Украины с начала проведения спецоперации мужчины собирали сведения о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил РФ, маршрутах их передвижения, видах техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму по делу о госизмене арестовали жителя КраснодараФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской областиПомогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, украина, госизмена, новости крыма, севастополь
Агента украинской разведки задержали в Севастополе
ФСБ задержала в Севастополе россиянина-уклониста, работавшего на украинскую разведку
10:06 28.09.2023 (обновлено: 10:22 28.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе по подозрению в госизмене задержали россиянина, который уклонился от мобилизации, уехал в одну из стран СНГ и установил связь с украинской разведкой. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", задержан в Севастополе гражданин России", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 2022 году подозреваемый, уклоняясь от мобилизации, выехал на территорию одного из государств СНГ, после чего связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и в последующем был завербован. Далее по заданию куратора мужчина устроился на работу в организацию, строящую фортификационные сооружения в Крыму.
"Собранные сведения он передал в военную разведку Украины", - указывает ФСБ.
По решению Ленинского районного суда Севастополя фигурант заключен в СИЗО.
Накануне в Крыму вынесли приговор двум пособникам СБУ, им дали 15 и 16 лет колонии строгого режима за шпионаж. По заданию Службы Безопасности Украины с начала проведения спецоперации мужчины собирали сведения о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил РФ
, маршрутах их передвижения, видах техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.
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