https://crimea.ria.ru/20230928/agenta-ukrainskoy-razvedki-zaderzhali-v-sevastopole-1131713744.html

Агента украинской разведки задержали в Севастополе

Агента украинской разведки задержали в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Агента украинской разведки задержали в Севастополе

В Севастополе по подозрению в госизмене задержали россиянина, который уклонился от мобилизации, уехал в одну из стран СНГ и установил связь с украинской... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T10:06

2023-09-28T10:06

2023-09-28T10:22

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

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госизмена

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе по подозрению в госизмене задержали россиянина, который уклонился от мобилизации, уехал в одну из стран СНГ и установил связь с украинской разведкой. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.По данным ведомства, в 2022 году подозреваемый, уклоняясь от мобилизации, выехал на территорию одного из государств СНГ, после чего связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и в последующем был завербован. Далее по заданию куратора мужчина устроился на работу в организацию, строящую фортификационные сооружения в Крыму."Собранные сведения он передал в военную разведку Украины", - указывает ФСБ.По решению Ленинского районного суда Севастополя фигурант заключен в СИЗО.Накануне в Крыму вынесли приговор двум пособникам СБУ, им дали 15 и 16 лет колонии строгого режима за шпионаж. По заданию Службы Безопасности Украины с начала проведения спецоперации мужчины собирали сведения о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил РФ, маршрутах их передвижения, видах техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму по делу о госизмене арестовали жителя КраснодараФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской областиПомогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, украина, госизмена, новости крыма, севастополь