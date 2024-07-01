https://crimea.ria.ru/20240701/zhitel-khersonschiny-poluchil-srok-za-uchastie-v-blokade-kryma-1138492679.html

Житель Херсонщины получил срок за участие в блокаде Крыма

Житель Херсонщины получил срок за участие в блокаде Крыма - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Житель Херсонщины получил срок за участие в блокаде Крыма

Генический районный суд Херсонской области приговорил 51-летнего участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"* к 3,5 годам... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T17:26

2024-07-01T17:26

2024-07-01T17:26

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геническ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Генический районный суд Херсонской области приговорил 51-летнего участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"* к 3,5 годам колонии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Злоумышленник снабжал нацбат продуктами и строительными материалами, а также лично блокировал проезд автотранспорта в Крым и руководил боевиками. Уточнил руководитель региона.Генический районный суд с учетом мнения прокурора приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.В Крыму ранее арестовали члена "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*, который выполнял обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств в пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также принимал активное участие в деятельности незаконного формирования, направленной против интересов РФ.Суд заключил обвиняемого под стражу, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.*запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Склонял к терактам: севастопольцу грозит пожизненный срокСевастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернетеДвух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суд, геническ, новости, херсонская область, приговор, владимир сальдо, новости, крым, новости крыма, транспортная блокада крыма