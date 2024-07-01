https://crimea.ria.ru/20240701/zhitel-khersonschiny-poluchil-srok-za-uchastie-v-blokade-kryma-1138492679.html
Житель Херсонщины получил срок за участие в блокаде Крыма
Житель Херсонщины получил срок за участие в блокаде Крыма - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Житель Херсонщины получил срок за участие в блокаде Крыма
Генический районный суд Херсонской области приговорил 51-летнего участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"* к 3,5 годам... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T17:26
2024-07-01T17:26
2024-07-01T17:26
суд
геническ
новости
херсонская область
приговор
владимир сальдо
новости
крым
новости крыма
транспортная блокада крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110927/17/1109271766_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_10e2cd33dabd3f019cb8fa559e9d4a8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Генический районный суд Херсонской области приговорил 51-летнего участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"* к 3,5 годам колонии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Злоумышленник снабжал нацбат продуктами и строительными материалами, а также лично блокировал проезд автотранспорта в Крым и руководил боевиками. Уточнил руководитель региона.Генический районный суд с учетом мнения прокурора приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.В Крыму ранее арестовали члена "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*, который выполнял обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств в пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также принимал активное участие в деятельности незаконного формирования, направленной против интересов РФ.Суд заключил обвиняемого под стражу, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.*запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Склонял к терактам: севастопольцу грозит пожизненный срокСевастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернетеДвух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме
геническ
херсонская область
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110927/17/1109271766_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_a05e5343ec8980f7edcc2afd97585cde.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, геническ, новости, херсонская область, приговор, владимир сальдо, новости, крым, новости крыма, транспортная блокада крыма
Житель Херсонщины получил срок за участие в блокаде Крыма
Суд в Херсонской области приговорил участника блокады Крыма к 3 годам и 6 месяцам колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Генический районный суд Херсонской области приговорил 51-летнего участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"* к 3,5 годам колонии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Заслуженное наказание за участие в незаконном вооруженном формировании понес 51-летний житель Генического округа. Во время блокады Крыма украинскими радикалами в 2015-2016 годах он вступил в так называемый "батальон имени Номана Челебиджихана"*, признанный террористической организацией, запрещенной на территории Российской Федерации", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Злоумышленник снабжал нацбат продуктами и строительными материалами, а также лично блокировал проезд автотранспорта в Крым и руководил боевиками. Уточнил руководитель региона.
Генический районный суд с учетом мнения прокурора приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В Крыму ранее арестовали
члена "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*, который выполнял обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств в пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также принимал активное участие в деятельности незаконного формирования, направленной против интересов РФ.
Суд заключил обвиняемого под стражу, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
*запрещенная в России террористическая организация
Читайте также на РИА Новости Крым: