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Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернете - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернете
Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернете - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернете
Житель Севастополя может лишиться свободы на шесть лет за призывы к экстремистской деятельности, размещенные в интернете. На фигуранта заведено уголовное дело,... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T10:26
2024-06-14T10:26
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
экстремизм
севастополь
новости крыма
закон и право
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Житель Севастополя может лишиться свободы на шесть лет за призывы к экстремистской деятельности, размещенные в интернете. На фигуранта заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Подследственный активно призывал к актам агрессии по отношению к лицам одной национальности, которая была ему особенно неугодна. Все факты размещения подобных материалов были задокументированы следователями."В отношении жителя города Севастополя, подозреваемого в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (призывы к экстремистской деятельности – ред.)".В отношении севастопольца ведется следствие, он может лишиться свободы на срок до шести лет.Ранее житель Крыма был отправлен под суд за сотрудничество со спецслужбами Украины. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина предлагал СБУ свое участие в противодействии проведению спецоперации.Кроме того, в Ижевске 14 июня органы ФСБ задержали гражданина, который подозревается в подготовке теракта на транспорте. По заданию представителя украинской террористической организации он оказал содействие в подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в РоссиюУкраинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура КрымаДиверсии и теракты в России происходят при поддержке США и НАТО – ФСБ
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РИА Новости Крым
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96
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, экстремизм, севастополь, новости крыма, закон и право, крым
Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернете

Севастополец может получить шесть лет колонии за экстремизм в интернете

10:26 14.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с мобильным телефоном
Мужчина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Житель Севастополя может лишиться свободы на шесть лет за призывы к экстремистской деятельности, размещенные в интернете. На фигуранта заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что мужчина завел себе персональную учетную запись в одном из интернет-мессенджеров и начал размещать там материалы, в которых высказывал свое личное неприязненное отношение к ряду национальностей, проживающих на территории Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.
Подследственный активно призывал к актам агрессии по отношению к лицам одной национальности, которая была ему особенно неугодна. Все факты размещения подобных материалов были задокументированы следователями.
"В отношении жителя города Севастополя, подозреваемого в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (призывы к экстремистской деятельности – ред.)".
В отношении севастопольца ведется следствие, он может лишиться свободы на срок до шести лет.
Ранее житель Крыма был отправлен под суд за сотрудничество со спецслужбами Украины. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина предлагал СБУ свое участие в противодействии проведению спецоперации.
Кроме того, в Ижевске 14 июня органы ФСБ задержали гражданина, который подозревается в подготовке теракта на транспорте. По заданию представителя украинской террористической организации он оказал содействие в подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики.
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УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЭкстремизмСевастопольНовости КрымаЗакон и правоКрым
 
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