https://crimea.ria.ru/20240614/sevastopoltsu-grozit-shest-let-kolonii-za-ekstremizm-v-internete-1138103564.html

Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернете

Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернете - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернете

Житель Севастополя может лишиться свободы на шесть лет за призывы к экстремистской деятельности, размещенные в интернете. На фигуранта заведено уголовное дело,... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T10:26

2024-06-14T10:26

2024-06-14T10:26

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Житель Севастополя может лишиться свободы на шесть лет за призывы к экстремистской деятельности, размещенные в интернете. На фигуранта заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Подследственный активно призывал к актам агрессии по отношению к лицам одной национальности, которая была ему особенно неугодна. Все факты размещения подобных материалов были задокументированы следователями."В отношении жителя города Севастополя, подозреваемого в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (призывы к экстремистской деятельности – ред.)".В отношении севастопольца ведется следствие, он может лишиться свободы на срок до шести лет.Ранее житель Крыма был отправлен под суд за сотрудничество со спецслужбами Украины. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина предлагал СБУ свое участие в противодействии проведению спецоперации.Кроме того, в Ижевске 14 июня органы ФСБ задержали гражданина, который подозревается в подготовке теракта на транспорте. По заданию представителя украинской террористической организации он оказал содействие в подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в РоссиюУкраинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура КрымаДиверсии и теракты в России происходят при поддержке США и НАТО – ФСБ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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