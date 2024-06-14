https://crimea.ria.ru/20240614/gotovil-diversiyu-na-transporte-v-izhevske-zaderzhan-posobnik-terroristov-1138102600.html

Готовил диверсию на транспорте: в Ижевске задержан пособник террористов

Готовил диверсию на транспорте: в Ижевске задержан пособник террористов - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Готовил диверсию на транспорте: в Ижевске задержан пособник террористов

Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске диверсанта, готовящего взрыв на транспортном объекте в Удмуртии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T09:34

2024-06-14T09:34

2024-06-14T09:34

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске диверсанта, готовящего взрыв на транспортном объекте в Удмуртии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Удмуртской Республике."По имеющимся сведениям, подозреваемый по заданию представителя украинской террористической организации оказал содействие в подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики", - говорится в сообщении.По информации спецслужбы, речь идет об украинском военизированном объединении, которое Верховный суд РФ признал террористической организацией.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям "Пособничество диверсионной деятельности" и "Государственная измена". Сейчас мужчина находится под стражей.В начале июня сотрудники УФСБ задержали россиянина с самодельным взрывным устройством, с помощью которого он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храмеФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в СевастополеРакетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, ижевск, диверсия, безопасность, новости