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Готовил диверсию на транспорте: в Ижевске задержан пособник террористов
Готовил диверсию на транспорте: в Ижевске задержан пособник террористов - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Готовил диверсию на транспорте: в Ижевске задержан пособник террористов
Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске диверсанта, готовящего взрыв на транспортном объекте в Удмуртии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T09:34
2024-06-14T09:34
2024-06-14T09:34
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ижевск
диверсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске диверсанта, готовящего взрыв на транспортном объекте в Удмуртии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Удмуртской Республике."По имеющимся сведениям, подозреваемый по заданию представителя украинской террористической организации оказал содействие в подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики", - говорится в сообщении.По информации спецслужбы, речь идет об украинском военизированном объединении, которое Верховный суд РФ признал террористической организацией.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям "Пособничество диверсионной деятельности" и "Государственная измена". Сейчас мужчина находится под стражей.В начале июня сотрудники УФСБ задержали россиянина с самодельным взрывным устройством, с помощью которого он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храмеФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в СевастополеРакетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, ижевск, диверсия, безопасность, новости
Готовил диверсию на транспорте: в Ижевске задержан пособник террористов
ФСБ задержала готовящего диверсию на транспорте жителя Ижевска
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске диверсанта, готовящего взрыв на транспортном объекте в Удмуртии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Удмуртской Республике.
"По имеющимся сведениям, подозреваемый по заданию представителя украинской террористической организации оказал содействие в подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики", - говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, речь идет об украинском военизированном объединении, которое Верховный суд РФ признал террористической организацией.
Мужчину задержали сотрудники ФСБ региона во время закладки им в тайник емкостей с зажигательной смесью, которые он приготовил для совершения диверсионного акта.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям "Пособничество диверсионной деятельности" и "Государственная измена". Сейчас мужчина находится под стражей.
В начале июня сотрудники УФСБ задержали россиянина
с самодельным взрывным устройством, с помощью которого он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области.
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