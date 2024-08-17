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ФСБ возбудила дело на итальянских журналистов после съемки в Судже - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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ФСБ возбудила дело на итальянских журналистов после съемки в Судже
ФСБ возбудила дело на итальянских журналистов после съемки в Судже - РИА Новости Крым, 17.08.2024
ФСБ возбудила дело на итальянских журналистов после съемки в Судже
Уголовное дело о незаконном пересечении границы возбуждено в отношении итальянских журналистов, которые сняли репортаж в Судже Курской области. Об этом со... РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T17:58
2024-08-17T17:58
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ситуация в курской области после нападения всу
обстрелы курской области
курская область
журналистика
происшествия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело о незаконном пересечении границы возбуждено в отношении итальянских журналистов, которые сняли репортаж в Судже Курской области. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.Максимальное наказание по данной уголовной статье – до пяти лет лишения свободы.Также сотрудники ФСБ проводят правовую оценку распространенных в СМИ материалов, которые свидетельствуют о нахождении на территории Суджи иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша. По ее результатам будет принято процессуальное решение.Ранее репортаж итальянских журналисток из Суджи вышел на итальянском канале TG1. Также в Telegram-каналах появилась информация, что журналист CNN Ник Пейтон Уолш снял репортаж с пограничного пункта пропуска "Суджа".Читайте также на РИА Новости Крым:Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видеоСитуация в Курской области сейчас – последние новости от МинобороныАрмия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской области
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, курская область, журналистика, происшествия, безопасность, новости
ФСБ возбудила дело на итальянских журналистов после съемки в Судже

ФСБ России возбудила уголовное дело на снявших репортаж из Суджи итальянских журналистов

17:58 17.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело о незаконном пересечении границы возбуждено в отношении итальянских журналистов, которые сняли репортаж в Судже Курской области. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших государственную границу РФ и осуществивших видеосъемку на территории населенного пункта Суджа Курской области", - говорится в сообщении.
Максимальное наказание по данной уголовной статье – до пяти лет лишения свободы.
Также сотрудники ФСБ проводят правовую оценку распространенных в СМИ материалов, которые свидетельствуют о нахождении на территории Суджи иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее репортаж итальянских журналисток из Суджи вышел на итальянском канале TG1. Также в Telegram-каналах появилась информация, что журналист CNN Ник Пейтон Уолш снял репортаж с пограничного пункта пропуска "Суджа".
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