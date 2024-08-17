https://crimea.ria.ru/20240817/fsb-vozbudila-delo-na-italyanskikh-zhurnalistov-posle-semki-v-sudzhe-1139675953.html

ФСБ возбудила дело на итальянских журналистов после съемки в Судже

ФСБ возбудила дело на итальянских журналистов после съемки в Судже - РИА Новости Крым, 17.08.2024

ФСБ возбудила дело на итальянских журналистов после съемки в Судже

Уголовное дело о незаконном пересечении границы возбуждено в отношении итальянских журналистов, которые сняли репортаж в Судже Курской области. Об этом со... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T17:58

2024-08-17T17:58

2024-08-17T17:58

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ситуация в курской области после нападения всу

обстрелы курской области

курская область

журналистика

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело о незаконном пересечении границы возбуждено в отношении итальянских журналистов, которые сняли репортаж в Судже Курской области. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.Максимальное наказание по данной уголовной статье – до пяти лет лишения свободы.Также сотрудники ФСБ проводят правовую оценку распространенных в СМИ материалов, которые свидетельствуют о нахождении на территории Суджи иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша. По ее результатам будет принято процессуальное решение.Ранее репортаж итальянских журналисток из Суджи вышел на итальянском канале TG1. Также в Telegram-каналах появилась информация, что журналист CNN Ник Пейтон Уолш снял репортаж с пограничного пункта пропуска "Суджа".Читайте также на РИА Новости Крым:Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видеоСитуация в Курской области сейчас – последние новости от МинобороныАрмия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской области

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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