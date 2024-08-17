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Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны
Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны
За сутки боев в Курской области бойцы российского подразделения "Север" уничтожили еще 300 боевиков ВСУ и десятки единиц бронетехники, в том числе западного... РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T14:31
2024-08-17T14:33
новости сво
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сумская область
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. За сутки боев в Курской области бойцы российского подразделения "Север" уничтожили еще 300 боевиков ВСУ и десятки единиц бронетехники, в том числе западного производства. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что активными действиями подразделений при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведется поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, которые пытались проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука.В районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косица разбиты боевики 22, 61, 115 механизированных, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской областиВ США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской областиБригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео
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новости сво, министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, сумская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны

ВСУ потеряли в Курской области 300 боевиков и десятки единиц бронетехники – Минобороны

14:31 17.08.2024 (обновлено: 14:33 17.08.2024)
 
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Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. За сутки боев в Курской области бойцы российского подразделения "Север" уничтожили еще 300 боевиков ВСУ и десятки единиц бронетехники, в том числе западного производства. Об этом сообщили в Минобороны.

"Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 31 единица бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пусковая установка ЗРК "Ирис-Т", орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что активными действиями подразделений при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведется поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, которые пытались проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука.
В районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косица разбиты боевики 22, 61, 115 механизированных, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ.
"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области. А в районе населенного пункта Сенное Сумской области ракетным ударом уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Ирис-Т" и многофункциональная радиолокационная станция "ТРМЛ-4Д", - говорится в субботней сводке.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
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Новости СВОМинистерство обороны РФСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьСумская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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